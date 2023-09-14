نائب مطروح: الأهالي في حالة حزن على أبناء عمومتهم بليبيا





اكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالرلمان، ان جميع اهالى مطروح في حالة حزن على الاحداث التى وقعت بدرنة فى الاراضى الليبية نظرا لوجود حالات وفاة من الأقارب وأبناء العم راحوا ضحايا في ليبيا،.



واضاف ان قبائل أولاد علي تربطهم صلة نسب ومصاهرة مع الاشقاء في ليبيا فهذا شخص بليبيا واعمامه بمصر والعكس.

وقد التعازي باسمه وبالنيابة عن حزب حماة الوطن في الضحايا من الأشقاء في ليبيا والمصريين

وأعرب النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عن خالص تقديره للدعم وللمساندة المصرية الصادقة لدولة ليبيا الشقيقة، مثمنا الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة.

كما قدم أمين حزب حماة الوطن بمطروح التعازي للأشقاء بدولة المغرب، مشيدا بدعم القيادة السياسية المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين الذي يعكس الدور التاريخي لمصر بدعم الدول الأشقاء.