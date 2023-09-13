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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة: فتح فصل تمريض في سيوة للعام الدراسي 2023-2024

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء ووكيل وزارة الصحة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة وزارة الصحة على فتح فصل التمريض بسيوة لهذا العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لأبناء سيوة والمراكز الأخرى وفقا للشروط والضوابط، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي للتمريض.


يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية وتحسين الخدمات مع توفير مزيد من كوادر التمريض.

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وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن وزارة الصحة وافقت على فتح فصل سيوة للتمريض بعدد من ٢٥ إلى ٣٠طالب هذا العام، واستقبال طلبات أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بفصل سيوة للتمريض بحد أدنى ٢٠٠ درجة لأبناء سيوة و٢٥٠ درجة لبقية طلاب خريجي الشهادة الإعدادية بمراكز المحافظة الأخرى مع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الوزارية الواردة والإقرار بعدم السماح بنقل الطالب إلى فصول تمريض أخرى خلال السنوات الدراسية مع العمل والخدمة بمستشفى سيوة بعد التخرج من مرحلة الثانوي للتمريض
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه سيتم استقبال طلبات بدءا من السبت القادم ١٦ سبتمبر إلى الأربعاء ٢٠ سبتمبر الجاري
على أن يتقدم أبناء سيوة بأوراقهم بمدرسة سيوة للتمريض، وتستقبل مدرسة الثانوي للتمريض بمطروح باقي طلبات جميع الطلاب من المراكز الأخرى الراغبين في الالتحاق بفصل الثانوي للتمريض بسيوة.

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