بسبب العاصفة دانيال.. وقف أعمال الملاحة والصيد بشواطئ مطروح

تسببت العاصفة دانيال فى توقف أعمال الملاحة البحرية و الصيد بشواطئ مطروح لحين انتهاء موجة الطقس السيئ .



وأصدرت محافظة مطروح قرارا بوقف اعمال الصيد تماما بسبب اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب ارتفاع امواج البحر بشكل ملحوظ وخوفا من تأثير العاصفة دانيال .

ويسود محافظة مطروح اليوم الثلاثاء حالة من الطقس الغير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء مع سقوط أمطار غزيرة من الساعات الأولى

كانت العاصفة دانيال قد تسيييت في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومطروح ويتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المتوسط كنظام جوي عادي، ومع وصولها سوف تفقد قوتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي، يكون تأثيرها أقل حدة مما أصابت به كلا من ليبيا واليونان خلال الأيام الماضية.