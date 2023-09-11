بعد كارثة ليبيا.. هل تتعرض الإسكندرية ومطروح للغرق؟| تأثير العاصفة دانيال على مصر

تتحرك العاصفة دانيال منذ ساعات دخل الحدود الغربية المصرية، حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، بعدما تسبب العاصفة دانيال في غرق أجزاء كبيرة من اليونان، وليبيا، فيما أثرت خلال الساعات الماضية تساؤلات حول إمكانية غرق القاهرة والإسكندرية، بالتزامن مع اقتراب العاصفة دانيال من المحافظات المصرية.

وبحسب الأرصاد الجوية، صباح اليوم الإثنين، فقد وصلت العاصفة دانيال، إلى السواحل الليبية أمس، وأثرت عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار والعواصف الرعدية، مع ارتفاع سرعة الرياح وارتفاع موج البحر المتوسط ليتجاوز 4 أمطار، بينما وصلت بقايا العاصفة دانيال غرب البلاد اليوم، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار بعدما فقدت دانيال معظم قولتها، وبالتالي لن يكون لها تأثير قوي على المدن المصرية أو أن تتعرض القاهرة للغرق كما أشيع.

أمطار العاصفة دانيال

وتتعرض مصر، لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا، مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بسبب العاصفة دانيال على هذه المناطق:

السلوم.

مطروح.

سيوة.

كما تمتد الأمطار الخفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً.

العاصفة دانيال

العاصفة دانيال تتسبب بكارثة

في هذا الصدد، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجودية، إن وصول العاصمة دانيال إلى السواحل الليبية تسبب في كارثة، فقد أدت إلى سقوط الأمطار ونشاط للرياح غير مسبوق، بجانب حدوث سيول، مشيرة إلى أن العاصفة دانيال ستهدأ اليوم الإثنين في ليبيا، مع دخولها إلى مصر، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

وأضافت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أنه عقب وصول العاصفة دانيال إلى مصر، سوف تزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كم في ساعة، ثم تبدأ مراحل السقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن الرياح ستكون في الصحراء الغربية محملة بالرمال والأتربة، ومن المحتمل أن يكون تحسن في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

تأثير العاصفة دانيال على القاهرة

من جانبها، كشفت الدكتور إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد، في هيئة الأرصاد الجوية، عن تأثير العاصفة دانيال على القاهرة، وأنه سيكون يوم الثلاثاء بوجود أمطار خفيفة فقط ولن تصل إلى حد الأمطار الغزيرة حتى، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط حركة الرياح، مطالبة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق، بجانب عدم التصوير بالهاتف المحمول عند وجود أمطار بسبب الرعد والبرق، موضحة أن العاصفة دانيال قادمة من أوروبا وهي نفس العاصفة التي ضربت اليونان وتركيا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد خلال 72 ساعة القادمة، لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، خاصة غرب البلاد، مصحوب بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد، مؤكدة أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا حيث تصل غرب البلاد اليوم الإثنين يصاحبها سقوط أمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

العاصفة دانيال

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .