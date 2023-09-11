عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد كارثة ليبيا.. هل تتعرض الإسكندرية ومطروح للغرق؟| تأثير العاصفة دانيال على مصر

العاصفة دانيال في
العاصفة دانيال في ليبيا

تتحرك العاصفة دانيال منذ ساعات دخل الحدود الغربية المصرية، حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، بعدما تسبب العاصفة دانيال في غرق أجزاء كبيرة من اليونان، وليبيا، فيما أثرت خلال الساعات الماضية تساؤلات حول إمكانية غرق القاهرة والإسكندرية، بالتزامن مع اقتراب العاصفة دانيال من المحافظات المصرية.

وبحسب الأرصاد الجوية، صباح اليوم الإثنين، فقد وصلت العاصفة دانيال، إلى السواحل الليبية أمس، وأثرت عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار والعواصف الرعدية، مع ارتفاع سرعة الرياح وارتفاع موج البحر المتوسط ليتجاوز 4 أمطار، بينما وصلت بقايا العاصفة دانيال غرب البلاد اليوم، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار بعدما فقدت دانيال معظم قولتها، وبالتالي لن يكون لها تأثير قوي على المدن المصرية أو أن تتعرض القاهرة للغرق كما أشيع.

رياح شديدة وأتربة .. نصائح للتعامل مع العاصفة دانيال

الأرصاد: العاصفة دانيال ستكون أقل حدة وشدة في مصر

أمطار العاصفة دانيال

وتتعرض مصر، لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا، مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بسبب العاصفة دانيال على هذه المناطق:

  • السلوم.
  • مطروح.
  • سيوة.
  • كما تمتد الأمطار الخفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً.
العاصفة دانيال

العاصفة دانيال تتسبب بكارثة

في هذا الصدد، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجودية، إن وصول العاصمة دانيال إلى السواحل الليبية تسبب في كارثة، فقد أدت إلى سقوط الأمطار ونشاط للرياح غير مسبوق، بجانب حدوث سيول، مشيرة إلى أن العاصفة دانيال ستهدأ اليوم الإثنين في ليبيا، مع دخولها إلى مصر، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

وأضافت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أنه عقب وصول العاصفة دانيال إلى مصر، سوف تزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كم في ساعة، ثم تبدأ مراحل السقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن الرياح ستكون في الصحراء الغربية محملة بالرمال والأتربة، ومن المحتمل أن يكون تحسن في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

تأثير العاصفة دانيال على القاهرة

من جانبها، كشفت الدكتور إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد، في هيئة الأرصاد الجوية، عن تأثير العاصفة دانيال على القاهرة، وأنه سيكون يوم الثلاثاء بوجود أمطار خفيفة فقط ولن تصل إلى حد الأمطار الغزيرة حتى، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط حركة الرياح، مطالبة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق، بجانب عدم التصوير بالهاتف المحمول عند وجود أمطار بسبب الرعد والبرق، موضحة أن العاصفة دانيال قادمة من أوروبا وهي نفس العاصفة التي ضربت اليونان وتركيا.

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

العاصفة دانيال .. متحدث الصحة يعلن إجراء مهمًا من الوزارة | خاص

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد خلال 72 ساعة القادمة، لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، خاصة غرب البلاد، مصحوب بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد، مؤكدة أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا حيث تصل غرب البلاد اليوم الإثنين يصاحبها سقوط أمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

العاصفة دانيال

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .

العاصفة دانيال القاهرة الاسكندرية تأثير العاصفة دانيال أمطار العاصفة دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

العاصفة دانيال .. متحدث الصحة يعلن إجراء مهمًا من الوزارة | خاص

مصاب أليم | مصر تعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

العاصفة دانيال تضرب بقوة.. تحذير عاجل من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رغم توقعات وصول العاصفة دانيال اليوم | القاهرة تشهد طقس حار و تسجل 36 درجة

ترشيحاتنا

عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

ترامب أكثر تطرفا..الرئيس السابق يدعو أنصاره القتال من أجل الوطن

إعجابها بجارها الطبيب.. أسرار وحكايات من حياة برلنتي عبد الحميد

بعد تهديداته.. روسيا: زيلينسكي هو كوفيد-2023 بالنسبة لـ الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ