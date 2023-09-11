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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العاصفة دانيال تضرب بقوة.. تحذير عاجل من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس وتعرض البلاد للعاصفة دانيال القادمة من ليبيا، مشيرة إلى أن بداية من اليوم سنتأثر بامتداد منخفض جوي في غرب البلاد، وهو بقايا العاصفة دانيال التي تؤثر في السواحل الليبية. 

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الإعصار بدأ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس.. أعرف خريطة الأمطار الرعدية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون للتلفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن بمجرد دخول العاصفة دانيال على الأرض ستبدأ قوتها في الانخفاض، وستتحول لمنخفض جوي سيكون متعمقًا إلى حد بعيد في غرب البلاد، ويتزامن معه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 

سقوط إمطار عزيزة على هذه المناطق


وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر على محافظة مطروح بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية على سيوة وسلوم ومطروح وبعض المناطق من الضبعة والعلمين. 


الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى أن نتوقع سقوط أمطارخفيفة إلى متوسطة على أماكن مختلفة في محافظة الإسكندرية مساء اليوم الاثنين، و سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

 

رياح مثيرة للرمال والاتربة

 

وعن أبرز الظواهر الجوية، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من امتداد الأتربة والرمال المثارة ستمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل جديدة عن ضرب العاصفة لمصر، مشيرة إلى أن تشكلت العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.
وعن أبرز تأثيرات العاصفة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تضرب العاصفة أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد كما يصاحبه سقوط الأمطار على السلوم ومطروح وسيوة تمتد إلى الإسكندرية مساء اليوم الاثنين. 

 

تحذير عاجل لطقس ال 72 ساعة المقبلة 


وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات عاجلة من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة مقبلة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.
 

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