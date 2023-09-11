الإعصار بدأ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس.. أعرف خريطة الأمطار الرعدية

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، تعرض البلاد للعاصفة دانيال، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأحد في جميع أنحاء الجمهورية.



وأبرز التقرير المصور عن الطقس، أن هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح مثير للأتربة على مناطق من شمال البلاد.

وذهب التقرير المصور، أنه من المتوقع يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وعن أبرز الظواهر الجوية، تابع التقرير المصور، عن تعرض البلاد لحالة من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة بسرعة «32 كم/س تقريبًا» على فترات متقطعة.

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن تأثر مصر بالعاصفة دانيال اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه مصر تتأثر بشكل أقل مما حدث في ليبيا.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية اليوم الاثنين أمطار وفي نفس الوقت ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أنه سيكون هناك أمطار رعدية على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.



درجات الحرارة اليوم الاثنين



القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 38 26

بنها 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 38 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 26

رفح 35 25

رأس سدر 40 27

نخل 38 18

كاترين 31 17

الطور 35 28

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 25

العلمين 33 24

مطروح 32 25

السلوم 29 25

سيوة 31 24

رأس غارب 39 30

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 26

بني سويف 37 25

المنيا 38 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا

44 28

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 26

أبو سمبل 42

