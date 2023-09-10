تحول النهار إلى ليل.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة والعاصفة دانيال

عرضت برنامج النشرة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأسبوع الحالي.

العاصفة دانيال تقترب من مصر



وأبرز التقرير المفصل، تفاصيل حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وفقا لما تحدث عنه أيضا خبراء الأرصاد الجوية عن آخر مستجدات الحالة الجوية العنيفة وتغير الطقس في ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

العاصفة لم تصل قوتها حتى الآن إلى ليبيا



وتابع التقرير المفصل عن الطقس، أن خبراء الأرصاد الجوية، يحذرون من العاصفة دانيال، كونها تسببت في تحول النهار إلى ليل على مدينة طبرق الليبية، حيث زيادة سرعة الرياح بقوة شديدة علما بأن قوة العاصفة لم تصل قوتها حتى الآن الى ليبيا.

العاصفة تؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين



وأشار التقرير، أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية اوضحوا انه المفترض خلال الوقت القادم تضرب قوة الإعصار دانيال بكامل قوتها ليبيا ويتحرك باتجاه مصر بعد ذلك على حدود مصر الغربية.

وأوضح التقرير المفصل، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أنه هذا الإعصار سيؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين المقبل، والذي الموافق 11 من شهر سبتمبر 2023، يسبب تسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

التقرير المفصل عن حالة الطقس، أشار إلى أن أنه هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.



درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 37، الصغرى 26

وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 27

شبين الكوم: العظمى 37، الصغرى 26

طنطا: العظمى 37، الصغرى 26

الإسماعيلية: العظمى 37، الصغرى 25

السويس: العظمى 37، الصغرى 26

شرم الشيخ: العظمى 39، الصغرى 29

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 28

الغردقة: العظمى 39، الصغرى 29

الإسكندرية: 34، الصغرى 24

مطروح: العظمى 33، الصغرى 24