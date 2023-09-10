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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحول كبير.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أذاع برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم الأحد، طبقا للتوقعات الواردة في بيان هيئة الأرصاد الجوية

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المنخفض الليبي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة


وذكر التقرير المصور عن الطقس، المذاع عبر برنامج التاسعة، أنه هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا على السواحل الشمالية، لافتا إلى أن أيضا يسود مساء غدا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

 

نشاط للرياح اليوم الأحد في مصر 


وعن الظواهر الجوية، ذهب التقرير المفصل إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، أشارت الي أن البلاد تتأثر بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويجب الحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

ومن ضمن الظواهر الجوية أيضا، تابع التقرير المصور، أنه هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تؤثر العاصفة المتوسطية سواحل ليبيا وتتسبب في سقوط الأمطار الرعدية على الساحل الشمالي الغربي عند طرابلس ومصراته، وتقترب من الساحل الشمالي الشرقي عند بنغازي وتتابع تحركها على مناطق من السواحل الغربية ( مطروح- السلوم) .

 

سحب رعدية ممطرة بغزارة اليوم الأحد 


هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن خرائط الطقس، تشير إلى أن المنخفض الذي يتمركز الآن شمال شرق ليبيا وتسيطر على الحالة الجوية السحب الرعدية الممطرة بغزارة، سيؤثر على السواحل الغربية في مصر غدا الإثنين، وتسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 37، الصغرى 26
وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 27
شبين الكوم: العظمى 37، الصغرى 26
طنطا: العظمى 37، الصغرى 26
الإسماعيلية: العظمى 37، الصغرى 25
السويس: العظمى 37، الصغرى 26
شرم الشيخ: العظمى 39، الصغرى 29
أسوان: العظمى 44، الصغرى 29
الأقصر: العظمى 43، الصغرى 28
الغردقة: العظمى 39، الصغرى 29
الإسكندرية: 34، الصغرى 24
مطروح: العظمى 33، الصغرى 24

 

 

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