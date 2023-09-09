المنخفض الليبي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر غدا الأحد، مشيرا إلى أن الأرصاد الجوية تتوقع انه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا على السواحل الشمالية.

وأبرز التقرير المفصل، عنه انه، الأرصاد الجوية تتوقع انه يسود مساءا غدا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وحذر التقرير المفصل عن حالة الطقس، أنه الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وذهب التقرير المفصل، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أنه هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.

خبراء الأرصاد الجوية، توقعوا أن تؤثر العاصفة المتوسطية سواحل ليبيا وتتسبب في سقوط الأمطار الرعدية على الساحل الشمالي الغربي عند طرابلس ومصراته، وتقترب من الساحل الشمالي الشرقي عند بنغازي وتتابع تحركها على مناطق من السواحل الغربية مطروح- السلوم.

السحب الرعدية الممطرة بغزارة



فيما وأوضحت خرائط الطقس، أن المنخفض الذي يتمركز الآن شمال شرق ليبيا وتسيطر على الحالة الجوية السحب الرعدية الممطرة بغزارة، سيؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين القادم الموافق 11 من سبتمبر 2023، وتسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.



درجات الحرارة الأحد



القاهرة: العظمى 37، الصغرى 26

وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 27

شبين الكوم: العظمى 37، الصغرى 26

طنطا: العظمى 37، الصغرى 26

الإسماعيلية: العظمى 37، الصغرى 25

السويس: العظمى 37، الصغرى 26

شرم الشيخ: العظمى 39، الصغرى 29

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 28

الغردقة: العظمى 39، الصغرى 29

الإسكندرية: 34، الصغرى 24

مطروح: العظمى 33، الصغرى 24