عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنخفض الليبي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر غدا الأحد، مشيرا إلى أن الأرصاد الجوية تتوقع انه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا على السواحل الشمالية. 

txt

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع الحالي

وأبرز التقرير المفصل، عنه انه، الأرصاد الجوية تتوقع انه يسود مساءا غدا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. 


وحذر التقرير المفصل عن حالة الطقس، أنه الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة. 

 

وذهب التقرير المفصل، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أنه هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.

خبراء الأرصاد الجوية، توقعوا أن تؤثر العاصفة المتوسطية سواحل ليبيا وتتسبب في سقوط الأمطار الرعدية على الساحل الشمالي الغربي عند طرابلس ومصراته، وتقترب من الساحل الشمالي الشرقي عند بنغازي وتتابع تحركها على مناطق من السواحل الغربية  مطروح- السلوم. 

 

السحب الرعدية الممطرة بغزارة


فيما وأوضحت خرائط الطقس، أن المنخفض الذي يتمركز الآن شمال شرق ليبيا وتسيطر على الحالة الجوية السحب الرعدية الممطرة بغزارة، سيؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين القادم الموافق 11 من سبتمبر 2023، وتسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.


درجات الحرارة الأحد 


القاهرة: العظمى 37، الصغرى 26
وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 27
شبين الكوم: العظمى 37، الصغرى 26
طنطا: العظمى 37، الصغرى 26
الإسماعيلية: العظمى 37، الصغرى 25
السويس: العظمى 37، الصغرى 26
شرم الشيخ: العظمى 39، الصغرى 29
أسوان: العظمى 44، الصغرى 29
الأقصر: العظمى 43، الصغرى 28
الغردقة: العظمى 39، الصغرى 29
الإسكندرية: 34، الصغرى 24
مطروح: العظمى 33، الصغرى 24

 

 

الأرصاد طقس الطقس حالة الطقس درجات الحرارة حالة الجو اليوم أخبار حالة الجو اليوم المنخفض الليبي أخبار المنخفض الليبي الأرصاد الجوية الساحل الشمالي الغربي السحب الرعدية السحب الرعدية الممطرة الساحل الشمال الساحل الشمالي السواحل الشمالية الطقس في مصر المسطحات المائية الوجه البحرى جنوب البلاد تقريرا مفصلا تحذير عاجل حالة الطقس في مصر سواحل ليبيا شديد الحرارة طقس الساعات المقبلة طقس شديد الحرارة نهار ا طقس معتدل الحرارة صعيد طقس شديد الحرارة فترات متقطعة طقس معتدل طقس الاسبوع مائلا للحرارة معتدل الحرارة مفأجاة غير متوقعة ممطرة معتدل مطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

دبابة فرنسية تقذف أهدافًا| الأهلي يحسم صفقة المهاجم بعد طول انتظار.. وهذا أول تعليق من اللاعب

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موضوعات متعلقة

شديد الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد 10 سبتمبر

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر.. هل أوقفت الخطوط الفرنسية رحلاتها من وإلى مطارات المغرب؟

إصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

حقيقة الاستغناء عن الخيالة بمنطقة الأهرامات

وفر البنزين .. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

مؤسسة عريقة صاحبة منهج معتدل.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب|صور

الأعلى للآثار : أتوبيسات صديقة للبيئة يستقلها السياح بمنطقة الأهرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ