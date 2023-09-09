الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع الحالي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة وبالتحديد في الأسبوع الحالي.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتلفزيون المصري، اليوم السبت، إن بداية من اليوم السبت تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتبدأ في الانخفاض انخفاضا طفيفا، موضحة أن درجات الحرارة ستكون أقل حدة من الأيام الماضية، ومتوقع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 36 درجة مئوية بانخفاض 3 درجات عن درجة حرارة الأمس الجمعة.



وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليومين الماضيين سجلنا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة في الموجة شديدة الحرارة والتي ضربت البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي، ومع بداية اليوم تبدأ حدة الارتفاع بدرجات الحرارة تقل وتبدأ درجات الحرارة تنخفض.

طقس شديد الحرارة اليوم السبت



وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائلة :"أن اليوم السبت يشهد طقس شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ولكن الطقس سيكون أقل حدة من أمس وأول أمس بالنسبة للحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ4 درجات.



وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية تشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة على مرسى مطروح والأسكندرية خلال فترات النهار.

مرتفع جوى يسبب زيادة فترات سطوع آشعة الشمس



وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طبقات الجو العليا مازالت تتأثر بامتداد مرتفع جوى يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، مما يساعد على عدم وجود سحب وعدم الارتفاع بدرجات الحرارة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة 36 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبورماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25

درجات الحرارة غدا الأحد

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.