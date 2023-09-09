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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض كبير.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أذاع برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم السبت وموعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة. 

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تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

وأبرز التقرير المفصل عن حالة الطقس، والمذاع عبر فضائية الأولى للتليفزيون المصري، أن هيئة الأرصاد الجوية زفت بشري سارة عن انكسار الموجة شديدة الحرارة والتي ضربت البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن تتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض وتنتهى الموجة الحارة بدءا من اليوم السبت.

انخفاض درجات الحرارة 

وتابع التقرير المفصل، عن حالة الطقس، أنه تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن أن حالة الطقس غدا السبت، تكون طقس معتدل للحرارة  ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد. 

 

نشاط رياح 

وعن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس، كشف التقرير المفصل، عن أن هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

 

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة 36 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبورماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25

 

 

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