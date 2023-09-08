تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه هناك توقعات بتحسن نسبي في الأحوال الجوية بداية من غدا السبت طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرز التقرير المفصل، أن تشهد البلا غدا السبت طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أما عن أسباب الموجة شديدة الحرارة، أوضح التقرير المفصل، أنه هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لنسبة الرطوبة المتوقعة غدا السبت، قال التقرير المفصل، إن هناك استمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة 36 26

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 27

كفر الشيخ 35 26

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

كاترين 34 17

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 33 24

السلوم 34 24

سيوة 37 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 42 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبورماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 43 25