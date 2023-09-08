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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة عن الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلد تعيش موجة شديدة الحرارة وتستمر خلال الأسبوع المقبل. 

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وأضافت عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون، أن هذه الموجة شديدة الحرارة مستمرة والتي بدأت مساء الأربعاء الماضي، لافتة إلى أن الموجة شديدة الحرارة تنتهي الاثنين المقبل منتصف الاسبوع المقبل 
وتابعت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من ضمن مميزات هذه الموجة شديدة الحرارة أن نسبة الرطوبة منخفضة، مستدكة أن الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا تعود لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة لمصر، وهي كتل هوائية صحراوية. 
وأوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنها كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، ومع هذه الموجة تشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ، على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدا انه مثل هذا الطقس ليس مفاجأة ومتوقع خلال الفترة الحالية من العام. 
وبالنسبة لموعد ذروة الموجة شديدة الحرارة والتي ضرب البلاد منذ مساء الإثنين الماضي، أوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة والعظمى ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة إلى 39 درجة، وفي السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة. 
واكملت ان حالة الجو ستكون شديد الحرارة فترة النهار على معظم انحاء الجمهورية ومائلة للحرارة خلال فترة الليل، وارتفاعات درجات الحرارة مستمر ليوم الاثنين، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعيه مع يوم الثلاثاء المقبل، و تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدل الحقيقي ثم تبدا الانخفاض وتعود للأجواء المعتادة. 
وحذرت خرائط الطقس من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية على جنوب البلاد، حيث تصل إلى 46 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 33 درجة مئوية، وتسجل القاهرة 38 درجة مئوية. 

 

نسبة الرطوبة اليوم الجمعة


القاهرة والوجه البحري 80-75 40-30
السواحل الشمالية 90-85 55-50
جنوب سيناء 60-55 40-30
شمال ووسط الصعيد 50-45 30-20
جنوب الصعيد 30-25 15-10

 

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة 38 26

6 أكتوبر 39 27

بنهــــا 38 27

دمنهور 38 26

وادي النطرون 39 27

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 38 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 39 27

بورسعيد 38 27

الإسماعيلية 40 27

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 39 27

نخل 36 19

كاترين 32 18

الطور 40 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 43 31

الإسكندرية 33 27

العلمين الجديدة 32 26

مطروح 32 25

السلوم 33 25

سيوة 37 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 43 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 43 30

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 46 29

الوادي الجديد 45 25

أبوسمبل 45 28

 

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