هنودع الرطوبة| الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



هنودع الرطوبة



وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن معظم الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد منخفضة في نسب الرطوبة وهذا يعني عدم تسجيل أو الإحساس بدرجات حرارة أعلى من المسجلة في الظل، مؤكدة أن هذه الموجة الحارة نسب الرطوبة بها منخفضة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المسيطرة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء.

الملاحة البحرية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح نسبي والبحرين الأحمر والمتوسط مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، فيما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، مؤكدة أهمية تناول قدر كبير من المرطبات ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.