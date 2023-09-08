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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتجاوز الـ 45 درجة| الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرًا على البلاد، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تم تسجيلها أمس الخميس واليوم أيضًا، حيث سجلت العظمى على القاهرة 41 درجة مئوية أمس الخميس بارتفاع 6 درجات عن المعدلات الطبيعية؛ وذلك بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن مناطق أخرى من الصحراء الغربية.

وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات حرارتها؛ وبالتالي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض. 
 

أجواء شديدة الحرارة جافة
 

كما لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم أيضًا من ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 38 والـ 39 درجة مئوية في الظل بينما تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أجواء شديدة الحرارة جافة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرطوبه الطقس توك شو صدى البلد

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