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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا تتعرضوا للشمس.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم | فيديو

تتعرض البلاد منذ ٤٨ ساعة ماضية لموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وتتوقع الأرصاد  استمرار الموجة الحارة اليوم ، الجمعة ، وحتى الاحد المقبل . 

 

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة منذ أمس، وسجلت درجات الحرارة اليوم 31 درجة مئوية، بارتفاع 6 درجات عند المعدلات الطبيعية، ومستمرة حتى غدا الجمعة حيث تسجل درجات الحرارة 39 درجة مئوية مع انخفاض نسب الرطوبة الذي يزيد من إحساس المواطنين بالحرارة.

 

 

وأضافت الدكتورة منار غانم،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تكتل هوائية قادمة من الصحراء الجنوبية، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد بمعدل 3 درجات، وتبدأ حالة الطقس في تحسن تدريجي مع نهاية الأسبوع المقبل.

تابعت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، البلاد تتعرض حاليا لأجواء شديدة الحرارة وجافة خلال فترات النهار، ومائلة للحرارة خلال فترات الليل، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس وتناول السوائل والمياه بشكل مستمر.

 

 

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

 

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، والموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليًا، مشيرة إلى أن هذه الموجة بدأت أمس الأربعاء ومستمرة حتى الأسبوع المقبل. 

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة العزيزة، المذاع عبر قناة دي ام سي، أن الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليًا ترجع إلى الكتل الهوائية القادمة لمصر، وهي كتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أنها كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.
وتابعت أن ترتفع درجات الحرارة خلال هذه الموجة شديدة الحرارة على مستوى أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الموجة متوقعة في الوقت الحالي من الصيف. 
الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ردت على سؤال بشأن موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة، قائلة :"ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة والعظمى ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة إلى 39 درجة، وفي السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة. 
أما نسبة الرطوبة المتوقعة، أشارت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نسب الرطوبة ستكون منخفضة، وحالة الجو ستكون شديد الحرارة فترة النهار على معظم انحاء الجمهورية ومائلة للحرارة خلال فترة الليل. 

 

درجات الحرارة الجمعة 

فيما تسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 39 العظمى و28 الصغرى، والطور 37 العظمى و 27 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 26 الصغرى، و6 أكتوبر 40 العظمى و27 الصغرى.

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسماعيلية 38 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 31 الصغرى، وبنها 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 32 العظمى و18 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 27 الصغرى.
 

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