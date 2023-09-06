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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسبوع على الأقل.. الأرصاد تصدم المواطنين عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الأربعاء. 

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احذروا وقت الظهيرة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر


وأضافت عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة العزيزة، المذاع عبر قناة دي ام سي، اليوم الأربعاء، أنذرجة الحرارة ترتفع على جميع أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن السبب في هذه الحالة يرجع إلى الكتل الهوائية القادمة لمصر، وهي كتل هوائية صحراوية، قادمة من شبه الجزيرة العربية.

موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة 

وعن ذروة الموجة شديدة الحرارة، أشارت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ستكون يومي الخميس والجمعة والعظمى ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة إلى 39 درجة، وفي السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة، موضحة أنه نسب الرطوبة ستكون منخفضة. 


وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه حالة الجو ستكون شديد الحرارة فترة النهار على معظم انحاء الجمهورية ومائلة للحرارة خلال فترة الليل، مشيرة إلى أن ارتفاعات درجات الحرارة مستمر ليوم الاثنين. 


وعن موعد تحسن الأحوال الجوية، أوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعيه مع يوم الثلاثاء المقبل، مستدركة انه تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدل الحقيقي ثم تبدا الانخفاض وتعود للأجواء المعتادة. 
 

أتربة غدا عالقة

 

وأكمل الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون انه يكون هناك أتربة غدا عالقة، واحنا في فترة انتقالية من الصيف للخريف. 

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يكون في تقلبات في حالة الجو ورسميا فصل الصيف ينتهي 22 سبتمبر.
 

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