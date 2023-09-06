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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا وقت الظهيرة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

زفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، نبأ سارا بشأن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب مصر في الفترة الحالية، والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 37 درجة مئوية على محافظة القاهرة فقط، فيما قد يصل لـ 46 درجة مئوية في المحافظات الجنوبية مثل أسوان وغيرها. 

الأرصاد تتحدث عن الموجة الحارة 

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن الموجة الحارة على مصر تشهد ذروتها بداية من غد الخميس والجمعة أيضا، حيث إن درجات الحرارة ستصل لـ 37 و38 على القاهرة، فيما تصل في المحافظات الجنوبية لـ 46 درجة مئوية.

واستكملت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تضرب مصر مستمرة حتى يوم الأثنين المقبل، ولكن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ولن تكون مثل يومي الخميس والجمعة، ومع منتصف الأسبوع المقبل تشهد مصر تحسنا في الأحوال الجوية. 

وأردفت عضو هيئة الأرصاد، أن التحسن في الأحوال الجوية الذي ستشهده مصر في منتصف الأسبوع المقبل يأتي ، بسبب الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، مناشدة بعدم التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة حتى الساعة الرابعة عصرًا. 

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أنه يوجد فرص ضعيفة لوجود بعض الأتربة العالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تؤدي لانخفاض خفيف في الرؤية الأفقية، مع نشاط للرياح قد يكون مثير للأتربة في مطروح والسلوم وبعض المناطق في محافظة الإسكندرية، ألا أنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على المواطنين وعلى الطرق المختلفة. 

الأرصاد الموجة الحارة محافظة القاهرة عزة مصطفي إرتفاع فى درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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