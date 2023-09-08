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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حمم حمراء تتساقط من السماء .. ما قصتها ؟| فيديو

صدى البلد

التقطت الكاميرا ظاهرة غريبة وملفتة للأنظار يطلق عليها علماء الأرصاد الجوية اسم النفاثات العملاقة، وهي عبارة عن أشجار برق قوية ونادرة، تحتوي على طاقة أكبر بـ 50 مرة من صاعقة البرق التقليدية.

قام مصور مقيم في بورتوريكو بتوثيق هذه الظاهرة الجوية غير المرئية أواخر الشهر الماضي، 20 أغسطس، أثناء توثيق العاصفة الاستوائية ثم تطورها غربًا إلى إعصار فرانكلين، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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تكتسب الطائرات العملاقة، التي تشبه إلى حد كبير الظاهرة الكهربائية وتعرف بـ "العفاريت الحمراء"، لونها القرمزي من الاتصال مع الغلاف الأيوني للأرض على ارتفاع 50 إلى 400 ميل فوق مستوى سطح البحر.

يُعتقد أن صواعق البرق الصاعدة غير المألوفة، والتي تحدث حوالي 1000 مرة سنويًا في جميع أنحاء العالم، تحدث في أغلب الأحيان أثناء العواصف الرعدية فوق المحيط المفتوح.

تم توثيق العديد من النفاثات العملاقة التي تم رصدها لأول مرة في يوليو 2002، وقد شوهدت في المناطق الاستوائية، خاصة أثناء العواصف المتصاعدة، وفقًا لدراسة أجريت الصيف الماضي في Science Advances.

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وقد تساقطت  الصواعق من منطقة البحر الكاريبي جنوب شرق منطقة لوسينا في كابو روجو، بورتوريكو.

لم تكن الطائرات النفاثة العملاقة في شهر أغسطس هي الأولى التي لفتت انتباه الجمهور من قبل لوسينا، التي أثبتت أنها متتبع متحمس لظاهرة الطقس النادرة.

قامت تلك الدراسة، التي وثقت طائرة عملاقة في 14 مايو 2018 فوق أوكلاهوما، ببناء خريطة لظاهرة البرق ثلاثية الأبعاد - مع تحديد التفاصيل الهيكلية لتكوينها بدقة عالية لأول مرة.
 

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