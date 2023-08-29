فتاة تتدلى في الهواء خارج مرجيحة شاهقة الارتفاع.. هذا ما حدث لها

أظهر مقطع فيديو صادم اللحظة المرعبة التي تركت فيها تلميذة تتدلى من لعبة "عجلة فيريس" بعد أن فقدت قدمها أثناء الركوب.





تصرخ الفتاة التي لم يذكر اسمها في رعب وهي تتشبث بحياتها العزيزة على ارتفاع 30 قدمًا (9 أمتار) في الهواء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وشوهدت في المقطع وهي تمسك بكلتا يديها بينما تتأرجح ساقيها، فيما قام رجلان بتسلق الهيكل المعدني لمساعدتها.





وسمع أحد المتفرجين المذعورين وهو يصرخ: "إنها على وشك السقوط"، بينما كان الرجال يحاولون الوصول إليها، فيما كانت عجلة فيريس - التي يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا (12 مترًا)، لا تزال تدور في ذلك الوقت.





ولحسن الحظ، لم تتعرض لأذى بعد الحادثة، التي تم تصويرها في مقطع فيديو مدته 16 ثانية، في حديقة مانسبال، في منطقة جاندربال،بوسط كشمير، الهند.





قال أحد الشهود: «كان هناك ما يقرب من ١٥ طالبًا يستمتعون بالرحلة عندما سقطت الفتاة من خلال صدع بالمركبة وتمكنت من الإمساك بقضبان المركبة الحديدية مما سمح للعمال بإيقاف الرحلة".





وادعى أحد المارة أن الفتاة فقدت توازنها بعد أن بدا أن الرحلة تتسارع، وتقول التقارير إن الفتاة كانت في رحلة صفية إلى السيرك مع 14 تلميذاً آخر.