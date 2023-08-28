ظاهرة فلكية مذهلة تضيء سماء العالم في هذا اليوم

ستضىء السماء في جميع أنحاء العالم بـ القمر الأزرق هذا الأسبوع في مشهد يصادف نهاية شهر أغسطس.

سيستمتع مراقبو النجوم بظهور القمر العملاق الثالث لهذا العام عشية يوم 30 أغسطس في تمام الساعة 9:36 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة وفي تمام الساعة 2.35 صباحًا بتوقيت جرينتش أي في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس.

وعلى الرغم من اسمه، سيحتفظ القمر بظله الرمادي المعتاد خلال الحدث، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من المعتاد.

وبدلاً من ذلك، يشير اللون الأزرق في الواقع إلى حقيقة أنه البدر الثاني لهذا الشهر، بعد قمر سمك الحفش الذي ارتفع في الأول من أغسطس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح البروفيسور دون بولاكو من جامعة وارويك: "غالبًا ما يتم تسمية القمر العملاق بأسماء ذات أهمية إقليمية أو تاريخية"، وبما أن الفترة المدارية للقمر حول الأرض تبلغ 29.5 يومًا، فمن الممكن ظهور قمرين مكتملين في شهر عادي.

وأضاف:"بما أن هذا البدر قد حدث لأول مرة في وقت مبكر من شهر أغسطس، فمن الممكن أن يحدث البدر الثاني لاحقًا في نفس الشهر، وهذا ما يسمى القمر الأزرق ويؤدي إلى التعبير الذي نستخدمه للتعبير عن ندرة الأحداث".

ويحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر تقريبًا مع نقطة الحضيض، وهي النقطة في مدار القمر التي يكون فيها أقرب إلى الأرض.

وأوضحت عالمة الفيزياء الفلكية جيانا ماسي: "القمر العملاق هو مصطلح شائع يشير إلى اكتمال القمر أو ظهور قمر جديد عندما يكون قمرنا الصناعي قريبًا من الحضيض، وهذا هو الحد الأدنى للمسافة من الأرض".

ووفقا لوكالة ناسا، هناك نوعان من القمر الأزرق في عالم علم الفلك، بما في ذلك القمر الأزرق التقويمي والقمر الأزرق الموسمي، ويصف الأخير البدر الثالث من أربعة في موسم فلكي واحد، مما يعني أن السنة التقويمية بها 13 قمرًا بدلاً من 12 قمرًا المعتاد.

لكن حدث الأربعاء يقع في الواقع ضمن فئة التقويم باعتباره البدر الثاني لشهر أغسطس، بعد قمر سمك الحفش في الأول من أغسطس، بشكل عام، تحدث هذه الحالات كل سنتين إلى ثلاث سنوات، وآخرها حدث في أغسطس2021.

وعلى الرغم من أن لونه لن يتغير هذه المرة، إلا أن الكثيرين يقولون إن القمر ظهر باللون الأزرق لعدة أشهر بعد الانفجار البركاني القوي لكراكاتوا في إندونيسيا خلال عام 1883.

ارتفع الرماد الناتج عن الانفجار إلى ارتفاع يصل إلى 50 ميلاً في الغلاف الجوي للأرض، حيث تشتت الجزيئات الضوء الأزرق وتجعل القمر يبدو أزرقًا أيضًا.