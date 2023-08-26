علماء يحذرون من بيع التبغ للشباب.. لهذا السبب

يعتقد الباحثون أنه يجب منع الشباب من شراء منتجات التبغ حتى يبلغوا 22 عامًا، فقد وجد العلماء أن المدخنين الذين يتعاطون هذه العادة قبل سن العشرين يجدون صعوبة أكبر في الإقلاع عن التدخين، وقالوا إن ارتفاع الحد الأدنى لسن الشراء يمكن أن يقلل الاعتماد على النيكوتين.

وشملت الدراسة 1382 مدخنا زاروا عيادة في كيوتو باليابان تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين، وقد بدأ نحو 556 مدخناً التدخين قبل سن العشرين - وهو السن القانوني في اليابان - في حين بدأ 826 مدخناً في وقت لاحق.

وأفاد أولئك الذين تناولوا هذه العادة قبل سن العشرين أنهم يدخنون 25 سيجارة يوميا مقارنة بـ 22 سيجارة يوميا في المجموعة التي بدأت في وقت متأخر، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومن بين المبتدئين في وقت مبكر، نجح 46 في المائة في الإقلاع عن التدخين، مقارنة بـ 56 في المائة ممن بدأوا التدخين في سن العشرين أو أكثر.

وتم عرض النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، وقال المؤلف الدكتور كوجي هاسيجاوا، من مركز كيوتو الطبي التابع لمنظمة المستشفيات الوطنية: "إن البدء بالتدخين مبكرًا يرتبط بزيادة الاعتماد على النيكوتين، حتى في مرحلة البلوغ".

وتشير الدراسة إلى أن رفع السن القانوني لشراء التبغ إلى 22 عاما أو أكثر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الأشخاص المدمنين على النيكوتين والمعرضين لخطر عواقب صحية ضارة.