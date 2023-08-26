لا تشبع أبدًا.. طفلة أمريكية تعاني من مرض الأكل

تعيش أم وابنتها حالة من الحزن الشديد بسبب التنمر، فقد وصفوها بأنها والدة سيئة لأنها سمحت لابنتها بالسمنة إلى ما يقرب من 300 رطل.

"شيرافيان ماكدانييل" البالغة من العمر 29 عامًا من أتلانتا جورجيا، هي والدة أنجيل، فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا تعاني من متلازمة برادر ويلي، وهو اضطراب وراثي نادر يجعلها جائعة بشكل لا يشبع طوال الوقت.

شهية "أنجيل" تجعلها تستيقظ في منتصف الليل لتسلل الطعام إلى غرفتها، وغالبًا ما تأكل حتى تمرض جسديًا، الوقت الرئيسي لتسلل الطعام، كما تسميه والدتها، هو حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

بلغ وزن أنجيل 275 رطلاً وأقل قليلاً من 5 أقدام، ويبلغ مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 50، ومع نموها، تزداد شهيتها أيضًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي الأشهر الـ 12 الماضية فقط، قالت ماكدانيال إن ابنتها اكتسبت 70 رطلاً. فهي يمكن أن تأكل حتى الموت.



تأكل أنجل ثلاث وجبات يوميًا مع عدد لا يحصى من الوجبات الخفيفة بينها، وطبقها المفضل هو الرامن. تقول ماكدانيال إنها ستأكل أي شيء تقريبًا ولكنها لا تحب الأطعمة الغنية بالتوابل.

أنشأت ماكدانيال حسابا على تطبيق TikTok لرفع مستوى الوعي حول متلازمة برادر-ويلي، وتحث الناس على إجراء "أبحاثهم" قبل مهاجمتها.

وأضافت الأم:"لا أحد يستطيع رعاية أنجل أفضل مني، أنا والدتها"، حدث متلازمة برادر-ويلي عندما تكون الجينات الموجودة على الكروموسوم 15، الموروثة من الأب، مفقودة ولا تنتقل إلى الطفل.

يؤدي خلل الكروموسوم 15 إلى تعطيل الوظائف الطبيعية لجزء من الدماغ الذي يفرز الهرمونات للتحكم في أشياء مثل النمو والنوم والمزاج والجوع.

فقط 3400 شخص يعانون من هذا الاضطراب في الولايات المتحدة، ويعيش المصابون عادة حتى سن الثلاثينيات فقط لأن الدهون الزائدة تعرضهم لخطر أكبر لمجموعة من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري. لكن من المعروف أن البعض منهم يعيش حتى الستينيات من عمره.

هناك بالفعل علامات تحذيرية لـ أنجل في يونيو، أصيبت آنجل بطفح جلدي كبير على جسدها وكانت تشعر بالعطش الشديد.

أخذتها والدتها إلى المستشفى، حيث شخص الأطباء إصابتها بمرض السكري من النوع الثاني، مما يعني أنها تحتاج إلى تناول الأنسولين قبل كل وجبة وقبل النوم.