دراسة تحذر من خطر شديد يواجه البطاريق لهذا السبب

حذرت دراسة مثيرة للقلق من أن طيور البطريق الإمبراطور في القارة القطبية الجنوبية على وشك الانقراض وسط ذوبان الجليد البحري السريع.

يزعم العلماء في هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية (BAS) أن 90% من المستعمرات يمكن أن تُمحى بحلول نهاية القرن، بناءً على الاتجاهات الحالية لظاهرة الاحتباس الحراري.

ويأتي تحذيرهم في أعقاب تحليل صور الأقمار الصناعية الصارخة من عام 2022، مما يشير إلى أنه لم تنج أي فراخ من أربع من المجموعات الخمس المعروفة التي تتكاثر بالقرب من بحر بيلينجسهاوزن الأوسط والشرقي.

ويمثل هذا الفشل في توفير الأبناء سابقة غير مسبوقة في المنطقة، ويعتقد الخبراء أن الأمر سيتفاقم في السنوات المقبلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال الدكتور بيتر فريتويل، مسؤول المعلومات الجغرافية في المؤسسة: "لم نشهد قط فشل طيور البطريق الإمبراطور في التكاثر بهذا الحجم في موسم واحد".

وأضاف:"إن فقدان الجليد البحري في هذه المنطقة خلال صيف القطب الجنوبي جعل من غير المرجح أن تبقى الكتاكيت النازحة على قيد الحياة، ونحن نعلم أن طيور البطريق الإمبراطور معرضة للخطر للغاية في المناخ الدافئ ، وتشير الأدلة العلمية الحالية إلى أن أحداث فقدان الجليد البحري الشديدة مثل هذه ستصبح أكثر تكرارًا وانتشارًا".



على مدى السنوات الأربع الماضية، تأثر حوالي 30% من مستعمرات الإمبراطور المعروفة في القارة القطبية الجنوبية بفقدان الجليد البحري.

وفي كل عام، تعتمد طيور البطريق هذه على الجليد البحري المستقر لوضع بيضها وسط فصل الشتاء القارس في القارة القطبية الجنوبية والذي يمتد من مايو إلى يوليو.