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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيرولا .. أحدث سلالات كورونا المنتشرة في العالم

صدى البلد

يخشى الخبراء أن تكون سلالة بيرولا مشتقة من فرع سابق من فيروس كورونا، مما يعني أنها مختلفة ويمكن أن تكون مقاومة للقاحات الحالية.

تم إطلاق أجراس الإنذار بعد تسجيل حالة الإصابة بالسلالة BA.2.86 لأول مرة في بريطانيا في 18 أغسطس، مما يجعلها واحدة من ست حالات مؤكدة فقط على مستوى العالم.

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وتم اكتشاف السلالة الملقبة بـ بيرولا، في إسرائيل والدنمارك وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

وقال الدكتور آرون جلات، الطبيب في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، لصحيفة "ديلي ميل" إن طفرات السلالة تثير القلق، على الرغم من عدم معرفة سوى القليل عن السلالة حتى الآن.

هل يتمتع هذا المتغير بميزة البقاء على قيد الحياة مقارنة بالسلالات الأخرى؟، ويُعتقد أنه كان من الممكن أن يكون لديه ما يصل إلى 30 تغييرًا في تركيب البروتين، مما يعني أن العدوى واللقاحات السابقة قد لا توفر نفس القدر من الحماية.

وتم وضع السلالة ضمن قائمة مراقبة منظمة الصحة العالمية يوم الخميس 17 أغسطس، بسبب العدد الكبير من الطفرات التي تحملها.

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وقال فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة UCL في جامعة كوليدج لندن، إن السلالة الجديدة هي "سلالة SARS-CoV-2 الأكثر لفتًا للانتباه التي شهدها العالم منذ ظهور أوميكرون".

وأضاف أنه على الرغم من أن الأمر لافت للنظر، إلا أنه من غير المتوقع أن يسبب بيرولا نفس مستوى المرض والوفاة الذي تسببت به السلالات السابقة.

أضاف "بالوكس" حتى في أسوأ السيناريوهات حيث تسبب BA.2.86 في موجة جديدة كبيرة من الحالات، لا نتوقع أن نشهد مستويات مماثلة من المرض الشديد والوفيات عما شهدناه في وقت سابق من الوباء عندما انتشرت متغيرات ألفا أو دلتا أو أوميكرون.

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