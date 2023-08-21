جزاء السرعة.. عقاب غريب من الشرطة الأسترالية لمخالف المرور| فيديو

تحاول السلطات في دول العالم المختلفة فرض القانون والنظام على الجميع، وخاصة فيما يخص المرور وقوانينها، إلا أن هناك بعض القرارات الغريبة من أمن بعض الدول.

فيما قررت الشرطة الأسترالية معاقبة قائد سيارة متهور وذلك بتحطيم سيارته، كعقوبة رادعة لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والخروج عن القوانين.

وذكر موقع "abc" الأسترالي، أن الشرطة حطمت سيارة شخص متهور عقب قيادته سيارته على سرعة 253كيلومترا في الساعة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في منطقة واترلو كورنر.

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر العقوبة المتخذة وهي تحطيم السيارة وسحقها بواسطة المعدات المخصصة لتلك المهمة، كما حكم على الشاب قائد السيارة بالسجن، بعد ضبطه بعدد من التهم المختلفة أبرزها الهروب من الشرطة، ومخالفة الكفالة، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ونشرت الشرطة مقطع تدمير السيارة، مؤكدة على أن الحادث غير مقبول على الإطلاق في أستراليا، موضحة أن هذه واحدة من أعلى السرعات التي سجلتها البلاد أخيرا.