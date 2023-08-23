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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأرض في انتظار رسالة من الكائنات الفضائية

صدى البلد

منذ 40 عامًا أرسل عالما الفلك اليابانيان، ماساكي موريموتو وهيساشي هيراباياشي، إشارة راديوية نحو نجم يُدعى ألتير، على بعد 16.7 سنة ضوئية.

وباستخدام تلسكوب جامعة ستانفورد ، أرسل الثنائي رسالة تهدف إلى إظهار الشكل الذي يبدو عليه أبناء الأرض لأي كائن فضائي يدور حول النجم.

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والآن، يأمل فريق من علماء الفلك في جامعة هيوغو أن يحصلوا أخيرًا على الرد الذي كانوا ينتظرونه، وأن يثبتوا وجود حياة غريبة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إنهم يقومون بوضع تلسكوب راديوي ضخم في مدينة ساكو لتلقي الرد من أي كواكب تدور حول ألتير، أحد ألمع النجوم في سماء الليل.

تم اعتبار هذه الفترة في اغسطس التاريخ الأكثر ترجيحًا للرد، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى واقعية توقعات الفريق لتلقي الرد فعليًا.

وتم إرسال إشارة الراديو الأصلية بواسطة موريموتو وهيراباياشي من جامعة ستانفورد في 15 أغسطس 1983، وكانت تمثل 13 رسمًا، وفقًا لصحيفة أساهي شيمبون اليابانية.

تصور هذه الرسومات الثلاثة عشر - التي تم فك شفرتها إلى إشارات وإرسالها على نحو يشبه المعلومات في رسالة بريد إلكتروني - تطور الحياة على الأرض، من كائنات وحيدة الخلية إلى الأسماك والسحلية والقرد وعائلة من البشر.

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تتضمن الرسومات الأولية ما يبدو أنه سمكة تتسلق من الماء إلى الأرض - وهي خطوة مبكرة في التطور البشري - وإنسان يلوح، والغريب، كلمة 'نخب'.

وبعد أربعة عقود، يستخدم فريق بقيادة شينيا ناروساوا في جامعة هيوغو هوائيًا يزيد قطره عن 200 قدم (64 مترًا) يسمى مركز أوسودا للفضاء العميق في ساكو، على أمل اكتشاف الرد.

وفقًا لصحيفة أساهي شيمبون، يعتبر يوم 22 أغسطس هو التاريخ الأكثر ترجيحًا للرد لأنه اليوم السابع من الشهر القمري السابع في التقويم القمري الشمسي الياباني التقليدي.

وأشار ناروساوا إلى أن الكواكب الخارجية - الكواكب خارج نظامنا الشمسي - يتم اكتشافها طوال الوقت، ويُعتقد بوجود مليارات أخرى منها.

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