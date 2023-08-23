لوحة طفلة تجلب اللعنة على من يشتريها .. ما القصة؟

همّت سيدة بشراء لوحة ملعونة لفتاة صغيرة، على الرغم من أن مالكين سابقين أعاداها إلى المتجر الخيري الذي حصلا عليها منه.

قالت إحدى مستخدمات X “تويتر سابقاً”، تدعى جولييت براندو، إن صديقتها “زوي” اشترت صورة لفتاة صغيرة ترتدي فستانًا أحمر من متجر خيري مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا، على الرغم من أن اللوحة تأتي مع تحذير.

وإلى جانب بطاقة السعر، كانت هناك قطعة من الورق مثبتة على الإطار مكتوب عليها "إنها ملعونة؟"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد أثبتت اللوحة بالفعل أنها خطيرة على كل من يملكها، لذلك بعد شهر عادت اللوحة للظهور في نافذة المتجر ومعها ملاحظة جديدة نصها: 'لقد عادت!!! بيعت مرتين وعادت مرتين! هل أنت شجاع بما فيه الكفاية لشرائها؟؟؟".

"ماذا فعلت اللوحة ؟" قالت جولييت على «X» بعد تقديم التحديث بأن الصورة قد تم إرجاعها، وكشفت تعليقات فيسبوك أن “زوي” أعادت الصورة إلى المتجر لأنها أوقعت حياتها في حالة من المشكلات والفوضى.

وعلقت المرأة التي كشفت ذلك أيضًا بأن مدير المتجر حاول أن يمنحها الصورة مجانًا، لكنها أضافت أنها لا تريدها على الإطلاق.



وعندما طالب الناس بمزيد من الإجابات من جولييت، كشفت أنها كانت قلقة على صديقتها بسبب عدم استجابتها، وقالت: "لم ترد على أي شخص على فيسبوك، مما أثار قلقي بعض الشيء".

ومع ذلك، أضافت لاحقًا: "تحديث: لقد تحدثنا للتو عبر برنامج المراسلة وكان الأمر غريبًا للغاية! فلا عجب أنها استعادت الصورة مرة أخرى!

"لا أريد الكشف عن أشياء شخصية دون إذنها، لكن الجحيم الدموي! سواء ولدت الصورة معها، أو ما إذا كان الإيمان بلعنتها قد تسبّب في لعنة فعلية، فهناك شيء خاطئ في تلك الصورة".