تحديد بقعة شمسية ضخمة تواجه الأرض.. ماذا تفعل بنا؟

حددت وكالة ناسا بقعة شمسية عملاقة على الشمس من المرجح أن تستمر في النمو والتحرك عبر السطح حتى تواجه الأرض الأسبوع المقبل.

وحذر الخبراء من أن المنطقة المظلمة، وهي أكثر برودة من المنطقة المحيطة بها، يمكن أن تطلق انفجارات نشطة قادرة على تدمير شبكات الكهرباء على كوكبنا.

القياسات الدقيقة للبقعة الشمسية غير معروفة، لكن مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا التقطت صورًا للبقعة وهي تقع على بعد أكثر من 152 مليون ميل من الشمس.

رصدت المركبة البقعة الشمسية في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس أثناء استكشاف فوهة جيزيرو على الكوكب الأحمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونظرًا لأن المريخ يدور حول الجانب البعيد من الشمس، يمكن لـ Perseverance رؤية البقع الشمسية القريبة قبل أكثر من أسبوع من رؤيتنا. اعتبر هذا التحذير لمدة أسبوع واحد: هناك بقعة شمسية كبيرة قادمة، حسبما شاركت Spaceweather في منشور بالمدونة.

وتظهر الصور، التي تم تحويلها إلى رسوم متحركة، شمسا خافتة معلقة في سواد الفضاء مع تشكيل ضبابي داكن يتحرك عبر السطح، وقالت Spaceweather: "يتطلب الأمر ظهور بقعة شمسية كبيرة في هذه الصور منخفضة الدقة".

تتشكل البقع الشمسية عندما يكون المجال المغناطيسي للشمس أقوى بحوالي 2500 مرة من المجال المغناطيسي للأرض، وبسبب المجال المغناطيسي القوي، يزداد الضغط المغناطيسي بينما ينخفض ​​الضغط الجوي المحيط.

يؤدي هذا إلى خفض درجة الحرارة بالنسبة إلى المناطق المحيطة بها لأن المجال المغناطيسي المركز يمنع تدفق الغاز الساخن الجديد من باطن الشمس إلى السطح.

وتظهر البقع الشمسية داكنة لأنها أكثر برودة بمقدار 4000 درجة فهرنهايت على الأقل من المنطقة المحيطة بها، ومع ذلك يمكن أن تصل درجة حرارة الغلاف الجوي الخارجي للشمس إلى أكثر من مليون درجة.

شاركت وكالة ناسا صورًا مذهلة لنجمنا العملاق في فبراير، تظهر نطاق درجات الحرارة المحيطة به، وباستخدام مصفوفة التلسكوب الطيفي النووي (NuSTAR)، التقطت وكالة الفضاء الأمريكية العديد من الأشعة السينية المنبعثة من المواد الأكثر سخونة في الغلاف الجوي لنجمنا.

تم رصد الأشعة السينية عالية الطاقة في عدد قليل من المواقع فقط، في حين تم اكتشاف الأشعة السينية منخفضة الطاقة والأشعة فوق البنفسجية عبر وجه كرة الغاز بالكامل.

ويأمل العلماء أن تساعدهم وجهات النظر الجديدة في حل أحد أكبر ألغاز الشمس: لماذا يصل غلافها الجوي الخارجي إلى أكثر من مليون درجة - على الأقل 100 مرة أكثر حرارة من سطحها.