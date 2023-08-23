بعد 9 سنوات.. أسماك صدفية تكشف سر الطائرة الماليزية المفقودة بـ ركابها

يمكن حل مشكلة الاختفاء الغامض لـ الطائرة الماليزية MH370 منذ ما يقرب من عقد من الزمان عن طريق البرنقيل “سمك المحار” عندما يبدأ العلماء في تتبع درجات حرارة المحيطات.

اختفت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370 في 8 مارس 2014، وأثبتت عمليات البحث المكثفة عن الطائرة المفقودة أنها غير مثمرة، حيث تم العثور على بضع قطع من الحطام حتى الآن.

لكن الأمل الجديد أشعله تركيز العلماء على أصداف البرنقيل "سمكة هدابية قشرية" التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف موقع التحطم ورسم درجات الحرارة وإعادة بناء مسار الانجراف.

ويأتي القيام بذلك بعد بحث خاص استمر ستة أشهر في عام 2018، والذي فشل في الكشف عن المزيد من آثار الرحلة، حيث جرفت الأمواج أجزاء من الحطام إلى جزيرة في المحيط الهندي.

ولم يتم العثور على علامات أخرى، لكن الباحثين في جامعة جنوب فلوريدا يأملون أن تكون خطتهم الجديدة لتتبع البرنقيل مثمرة.

تم إنشاء مسارات الانجراف المعاد بناؤها جزئيًا فقط من القذائف، لكن النتائج تشير إلى أنه يمكن تطبيقها بالكامل واستخدامها للعثور على المستوى.

ويأمل البروفيسور المشارك جريجوري هربرت، الذي يقول إنه حصل على الفكرة من النظر إلى حطام الطائرة المنجرفة على الشاطئ في جزيرة ريونيون، في الكيمياء الجيولوجية المشاركة في بحثهم الجديد.

وقال: "كان الزعنفة مغطاة بالبرنقيل، وبمجرد أن رأيت ذلك، بدأت على الفور في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى محققي البحث لأنني كنت أعرف أن الكيمياء الجيولوجية لقذائفهم يمكن أن توفر أدلة على موقع التحطم".

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصبح البروفيسور هربرت وأبحاثه جيدة بينما ينتظرون البرنقيل 'الأكبر والأقدم'، لكن إثبات هذه الطريقة قد يكون بمثابة تقدم كبير.

وقال البروفيسور هربرت إن عملهم '"أثبت أنه يمكن تطبيق هذه الطريقة على البرنقيل الذي استعمر الحطام بعد وقت قصير من الاصطدام لإعادة بناء مسار انجراف كامل للعودة إلى مصدر التحطم".

ويعني القيام بذلك أن يتمكن المحققون من تضييق نطاق البحث البالغ طوله 120 ألف كيلومتر في ممر 'القوس السابع'، حيث يعتقد أن الطائرة انزلقت مع نفاد الوقود.

وأضاف البروفيسور: "حتى لو لم تكن الطائرة على القوس، فإن دراسة أقدم وأكبر أنواع البرنقيل لا يزال من الممكن تضييق نطاق مناطق البحث فيها في المحيط الهندي".

يتفق زملاؤه الباحثون الذين يعملون مع البروفيسور هربرت على أن نشر البيانات يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة في البحث عن الطائرة المفقودة.

وقال الدكتور نصار القطان: إن معرفة القصة المأساوية وراء اللغز حفز جميع المشاركين في هذا المشروع للحصول على البيانات ونشر هذا العمل.

لقد اختفت الطائرة منذ أكثر من تسع سنوات، وعملنا جميعًا بهدف تقديم نهج جديد للمساعدة في استئناف البحث، الذي تم تعليقه في يناير 2017، وهو ما قد يساعد في إنهاء الأمر لعشرات عائلات من كانوا على متن الطائرة المفقودة.

وبسبب التغير السريع في درجات حرارة المحيط، يعتقد البروفيسور هربرت أن طريقته يمكن أن تكشف الموقع الدقيق للطائرة.