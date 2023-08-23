نحر 120 ألف ثعلب ومِنك في فنلندا.. لهذا السبب

تتخذ أكبر شركة منتجة لفرو الثعلب في أوروبا إجراءات صارمة للمساعدة في الحد من الإصابة بفيروس H5N1.

وأعلنت السلطات الفنلندية، اليوم الأربعاء، أن فنلندا، وهي المنتج الرئيسي لفرو الثعلب في أوروبا، شرعت في نحر 120 ألف ثعلب ومنك لوقف انتشار إنفلونزا الطيور الذي ضرب مزارع الفراء.

وقال تويجا جاد، رئيس وحدة علم الفيروسات بهيئة الغذاء الفنلندية، لوكالة فرانس برس: "صدر أمر بإعدام 13 مزرعة"، مضيفا أنه"'تم بالفعل إعدام 10 مزارع".

في يونيو تم تحديد عدة حالات تفشٍ لإنفلونزا الطيور H5N1 بين اللاريدات في فنلندا، وتم اكتشاف الحالات الأولى في مزارع الفراء في يوليو.

وبالنظر إلى هذه النتائج، قررت السلطات الفنلندية في بداية أغسطس، إعدام نسبة كبيرة من الحيوانات في المزارع المتضررة من الوباء.

وقف الانتشار

منذ نهاية عام 2021، تواجه أوروبا أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق، كما تضررت أمريكا الشمالية والجنوبية بشدة.

وفي منتصف يوليو، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن زيادة حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور بين الثدييات قد تجعل من السهل انتشار الفيروس إلى البشر.

يوجد في فنلندا حوالي 400 مزرعة فراء، وفقًا للسيدة جاد، ويبلغ إجمالي عدد الحيوانات فيها 1.3 مليون حيوان، معظمها من المنك والثعالب، وتعتقد أن الوباء يهدأ على ما يبدو، حيث بدأت طيور النورس هجرتها جنوبا.

وأدت الزيادة في عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور إلى إحياء الدعوات لفرض حظر على صناعة الفراء في الدولة الواقعة في شمال أوروبا، حيث تنتج فنلندا ما يقرب من مليون نوع من الجلود كل عام.

وخلال جائحة كوفيد-19، انخرطت الدنمارك في أزمة سياسية بعد أن أمرت بشكل غير قانوني بنحر جماعي لـ 15 مليون حيوان منك لمنع تحور الفيروس.