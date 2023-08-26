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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف شديد الغرابة.. منقذ حمام سباحة يركل شابا من ارتفاع 10 أمتار

صدى البلد

صعد رجل إلى قمة لوح الغطس الذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، ولكن قبل أن يتمكن من القفز، سيطر عليه الخوف، فكان لـ منقذ حمام السباحة تصرف غريف غريب وعنيف تجاه السباح.

رفض الشاب المذعور النزول ورفض أيضًا القفز، حتى أظهر مقطع مرعب للمنقذ وهو يركل الرجل بوحشية من فوق الحافة وزجه في الماء بالأسفل، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. 

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وكان هناك اثنين من المنقذين الآخرين طلبا من الرجل النزول من تلقاء نفسه، لكنه رفض، ولكن لم يترك الثالث للرجل أي خيار وقام برميه على حافة حوض السباحة في النمسا.


أفادت صحيفة OÖNachrichten النمساوية أن الشركة بدأت تحقيقًا داخليًا في أعقاب الحادث، وما زالت التحقيقات مستمرة.

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وأكدت "ستايرر شتاتباديس"، السلطة المسؤولة عن حمام السباحة، أن المنقذ قام بركل مرتادي حمام السباحة، وأضافوا أنه لن يُسمح للمنقذ بعد الآن بالعمل في حمام السباحة الذي وقع فيه الهجوم.

وأشارت :"وظيفة المنقذ هي ضمان سلامة العملاء،  لذلك من المؤسف جدًا أن يكون المنقذ متورطًا في السقوط، نحن نبذل كل ما في وسعنا لتوضيح ملابسات الأمور".

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