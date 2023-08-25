مخاوف من ظهور أسماك متحولة بسبب فوكوشيما .. تفاصيل

ألمح أحد الخبراء إلى أن الخطط الجديدة لإلقاء النفايات من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في المحيط يمكن أن تؤدي إلى ظهور حيوانات متحولة.

من المقرر أن تبدأ شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) في إطلاق مياه الصرف الصحي المعالجة والمخففة من كارثة عام 2011 إلى المحيط الهادئ، بعد أن أعطاهم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الموافقة الكاملة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لقد كان القرار مثيرًا للجدل، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن التأثيرات التي لا توصف التي يمكن أن تحدثها مياه الصرف الصحي على الحياة البحرية، وعلى أولئك منا الذين يفضلون المأكولات البحرية.

كان البروفيسور تيموثي موسو يبحث في آثار الكارثة النووية منذ 12 عامًا، وقال إن العلماء لا يمكنهم استبعاد حدوث طفرات مثيرة للقلق في الحيوانات إذا مضت الخطط قدمًا بفضل مادة كيميائية مشعة لم يتم بحثها بشكل كافٍ تسمى التريتيوم.

أخبرنا "موسو" أن التريتيوم هو هيدروجين مشع. وهو يتحد مع الأكسجين لتكوين ماء مشع، وفي المختبر، مع مستويات أعلى بكثير من التريتيوم، نرى ضررًا جينيًا، ونرى تأثيرات على التكاثر، ونرى تأثيرات على النمو، ونرى تأثيرات على طول العمر.

وبالتالي هناك بالتأكيد احتمال حدوث كل هذه الآثار السلبية، بما في ذلك الطفرات الجينية، وليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك، وما ستكون عليه التأثيرات طويلة المدى، لكن الإمكانية موجودة.

لا يُعرف الكثير عن التريتيوم حتى الآن بفضل الأبحاث المحدودة، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان بإمكاننا توقع سمكة ذات ثلاث عيون تذكرنا بسمكة عائلة سمبسون ذات الثلاث عيون، بلينكي - أو شيء أكثر شرًا.

لكن موسو قال إن هناك مؤشرات مبكرة على أنها قد تكون بنفس خطورة المواد الكيميائية المشعة الأخرى المعروفة، أو حتى أكثر من ذلك.