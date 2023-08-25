عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بـ وباء قادم يجتاح العالم.. تفاصيل

صدى البلد

يقوم الذكاء الاصطناعي باجتياز أعلى امتحانات القانون والفحوصات الطبية، وتأليف كتب الأطفال في ساعات، وإجراء مقابلات العمل.

والآن يعتقد العلماء أن ChatGPT لديه القدرة على إنقاذ البشرية من الوباء التالي، فقد تستخدم النماذج الحالية التحليل الرياضي، لكن الباحثين في جامعة Virginia Tech وجدوا أن بإمكانهم استخدام برنامج الدردشة الآلي لمحاكاة كيفية انتشار الفيروس في المدينة.

txt

نحر 120 ألف ثعلب ومِنك في فنلندا.. لهذا السبب

txt

بعد 9 سنوات.. أسماك صدفية تكشف سر الطائرة الماليزية المفقودة بـ ركابها

أنشأ الفريق مدينة أمريكية خيالية تضم 100 شخص لمعرفة كيفية تفاعلهم مع تفشي المرض، وأظهرت التجارب أن العملاء كانوا أكثر عرضة للحجر الصحي الذاتي عند إعلامهم بالمعلومات الصحية المجتمعية، والأخبار حول الوباء، وعدد الحالات النشطة اليومية.

تأتي محاكاة الوباء مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وتعيد بعض المنظمات فرض ارتداء الأقنعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد طلب الباحثون من الذكاء الاصطناعي إنشاء مدينة Dewberry Hollow موطنًا لـ 100 شخص بأسماءهم وأعمارهم وسماتهم الشخصية وسيرهم الذاتية، الذين وقعوا ضحية لفيروس خيالي يسمى كاتاسات  Catsate.

وشارك الفريق في الدراسة، عندما يتم تقديم معلومات حول الفيروس، تم تحديد أن كاتاسات هو فيروس معدٍ ينتقل من إنسان إلى إنسان وينتقل عبر الهواء وله فتك غير معروف وأن العلماء يحذرون من وباء محتمل.

txt

جزاء السرعة.. عقاب غريب من الشرطة الأسترالية لمخالف المرور| فيديو

txt

حملة كبرى.. دعوات على السوشيال ميديا لإنقاذ طفلة

وخلص الفريق في الدراسة إلى أنه "إلى جانب إنشاء طريقة جديدة لنمذجة الوباء، تساهم هذه الدراسة في الأدبيات المتعلقة بالتعقيد ونمذجة النظام المعقد من خلال توفير نهج جديد لدمج السلوك البشري في نماذج محاكاة النظم الاجتماعية".

وأضافوا:"إن تحديد وصياغة وتحديد الاستجابات البشرية في الأنظمة المعقدة يمثل تحديًا دائمًا؛ في نهج الوكيل التوليدي، يمكن لمصممي النماذج الاعتماد على LLMs لتمثيل استجابة بشرية للتغيير في حالة النظام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

بركات يكشف عن الجلسة النارية بين الخطيب والشناوي في مران الأهلي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

نحر 120 ألف ثعلب ومِنك في فنلندا.. لهذا السبب

بعد 9 سنوات.. أسماك صدفية تكشف سر الطائرة الماليزية المفقودة بـ ركابها

بيرولا .. أحدث سلالات كورونا المنتشرة في العالم

لوحة طفلة تجلب اللعنة على من يشتريها .. ما القصة؟

الأرض في انتظار رسالة من الكائنات الفضائية

تراه بالعين المجردة.. مذنب عملاق يمر بـ الأرض في هذا التوقيت

جزاء السرعة.. عقاب غريب من الشرطة الأسترالية لمخالف المرور| فيديو

حملة كبرى.. دعوات على السوشيال ميديا لإنقاذ طفلة

ترشيحاتنا

سور يستحب قراءتها يوم الجمعة.. 3 سنن واظب عليها النبي

الآن.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بـ وباء قادم يجتاح العالم.. تفاصيل

كيف اختار الرئيس السيسي المستشار محمد شوقي نائبا عاما

بسعر مفاجأة .. هافال تقدم نسختها الرياضية H5 الجديدة كليًا |صور

هل تتكرر عواصف السعودية في مصر؟|.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار رعدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ