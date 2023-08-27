الشعاب المرجانية تقاوم التغيرات المناخية.. تفاصيل

تموت الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه الناجمة عن تغير المناخ، ولكن سلسلة واحدة من الشعاب المرجانية في المحيط الهادئ تشهد انتعاشًا.

اكتشف الباحثون أن النظم البيئية تحت الماء على طول جزيرة بالاو قد تكيفت مع درجات حرارة المحيط المرتفعة، مما قد يمنع التبييض في المستقبل والموت الذي يحدث عندما تطرد الطحالب في أنسجتها وتتحول إلى اللون الأبيض.

يُطلق عليها أحيانًا اسم 'غابات البحر المطيرة'، وهي موطن للشعاب المرجانية في مكان ما بالقرب من 25 بالمائة من التنوع البيولوجي للمحيطات. تنمو مستعمرات من البوليبات المرجانية الصغيرة تاركة هياكل عظمية ضخمة من الحجر الجيري مع توسعها، وتشكل موطنًا للأنواع البحرية الأخرى.

لكن سلسلة الحياة المعقدة هذه تتبخر مع ارتفاع درجات حرارة المحيطات.

تشير الدراسة الجديدة إلى أن هناك أملًا للعديد من الشعاب المرجانية التي كان يُعتقد في السابق أنها محكوم عليها بالفشل. يقول الباحثون: 'يمكن تخفيف التبييض عالي التردد بشكل كامل في بعض الشعاب المرجانية في ظل سيناريوهات الانبعاثات المنخفضة إلى المتوسطة'.

وبعبارة أخرى، يمكن للمرجان أن يلتقي بالبشرية في منتصف الطريق، لكنه لا يزال معرضًا للخطر بسبب الوضع الحالي لاستخدام الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الدفيئة. وقالوا إن الموت الجماعي للشعاب المرجانية لا يمكن تأخيره إلا في ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية.

وتأتي هذه الدراسة بعد عام واحد من تحذير علماء البيئة من أن الشعاب المرجانية في العالم من المحتمل أن تختفي بحلول عام 2050 إذا لم تتخذ إجراءات بشأن المناخ - ولكن تلك الموجودة في جميع أنحاء الجزيرة تروي قصة مختلفة.

لطالما اعتبرت الشعاب المرجانية واحدة من أقدم وأهم الخسائر البيئية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تسببت في موجات حارة بحرية متكررة في جميع أنحاء العالم.

وأدى ذلك إلى حدوث عمليات تبييض جماعية في جميع أنحاء المناطق الاستوائية، ويحدث التبييض عندما تكون درجات حرارة المحيطات مرتفعة للغاية، مما يجبر الشعاب المرجانية على طرد طحالبها التكافلية الملونة التي تزودها بالغذاء.

أعلن الباحثون في عام 2022 أنه عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية)، فإن 99 بالمائة من الشعاب المرجانية في العالم سوف تواجه موجات حرارية متكررة للغاية بحيث لا يمكن التعافي منها.

وقال جيمس جيست، المؤلف المشارك في الدراسة وعالم بيئة الشعاب المرجانية بجامعة نيوكاسل: "نحن نعلم أن الشعاب المرجانية يمكن أن تزيد من تحملها الحراري الإجمالي بمرور الوقت عن طريق التأقلم أو التكيف الوراثي أو التحولات في بنية المجتمع، لكننا لا نعرف سوى القليل جدًا عن المعدلات التي يحدث بها هذا الأمر".

ويُعد المرجان الموجود حول بالاو، والمعروف باسم جزيرة روك، النظام البيئي الأكثر شمولاً تحت الماء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث يضم أكثر من 164 نوعًا من المرجان.