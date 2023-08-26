قرصة بعوضة تنهي حياة طفلة بشكل صادم في ألاباما.. تفاصيل

توفيت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات في ألاباما بعد إصابتها بفيروس من بعوضة يؤدي إلى تورم في الدماغ يهدد حياتها، فقد أصيبت الطالبة بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE) وهو فيروس نادر يقتل ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة من المصابين.

وتمثل هذه الوفاة أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في ألاباما هذا العام والحالة الثانية على مستوى الولاية، بعد اكتشاف حالة أخرى أيضًا في سبانيش فورت، وهي مدينة في ألاباما على ساحل الخليج.

توفيت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات في ألاباما بعد إصابتها بفيروس من بعوضة يؤدي إلى تورم في الدماغ يهدد حياتها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

أصيب طالب الصف الثاني، الذي لم يذكر اسمه، بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، وهو فيروس نادر يقتل ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة من المصابين.

وتمثل هذه الوفاة أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في ألاباما هذا العام والحالة الثانية على مستوى الولاية، بعد اكتشاف حالة أخرى أيضًا في سبانيش فورت، وهي مدينة في ألاباما على ساحل الخليج.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في ألاباما وفاة الفتاة، وقالت إن العدوى حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقالت الإدارة إن المريض الثاني المصاب بـ EEE أصيب أيضًا في نفس الوقت تقريبًا، وكان يعيش أيضًا داخل الحصن الإسباني.

يعد EEE مرضًا نادرًا، حيث يتم الإبلاغ عن حوالي 11 حالة فقط سنويًا في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).



ويلتقط البعوض الفيروس عندما يعض الطيور التي تحمل الفيروس ولكن ليس لها أعراض. ثم تنقل الحشرات الفيروس إلى البشر عندما تعضهم.

حصل على اسمه من العدوى التي يسببها للخيول، والتي يمكن أن تؤدي إلى أعراض عصبية حادة مثل المشي في دوائر والضغط على رؤوسهم على الجدران أو أشياء أخرى.

تبدأ الأعراض في ظهور الأعراض على البشر المصابين بعد حوالي أربعة إلى عشرة أيام من الإصابة بالفيروس.

قد تبدأ العدوى بأعراض مثل ظهور مفاجئ للصداع وارتفاع في درجة الحرارة والقشعريرة والقيء، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتطور مرض EEE إلى الارتباك والنوبات والتهاب الدماغ والغيبوبة، لا توجد لقاحات أو علاجات لهذا المرض، وبدلاً من ذلك يعتمد الأطباء على مجموعة متنوعة من العلاجات لإدارة الأعراض ومساعدة المرضى.

يقول مركز السيطرة على الأمراض أن حوالي 30 بالمائة من المرضى يموتون بسبب المرض. وفي الخيول يرتفع هذا المعدل إلى 95 بالمائة، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وأكثر من 50 عامًا معرضون بشكل خاص لخطر الوفاة بسبب المرض، واستجابة للحالات الموجودة في الحصن الإسباني، تقوم السلطات برش المبيدات الحشرية في محاولة لقتل البعوض الذي يمكن أن يحمل الفيروس.

وقال مايك ماكميلان، عمدة سبانيش فورت، في اجتماع هذا الأسبوع، إن المدينة تقوم بالفعل برش المناطق مرة واحدة في الأسبوع لقتل البعوض، وفقًا لموقع AL.com.

لكنه أضاف أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بشكل أكثر انتظامًا في حالة تطوير الحشرات للمقاومة، وهو ما من شأنه أن يبطل الغرض، وتتعقد الجهود المبذولة لقتل البعوض لأن المدينة غير متأكدة من نوع الحشرة الذي يحمل العدوى. وقد وضعوا مصائد هذا الأسبوع لاصطياد البعوض حتى يمكن اختبارهم بحثًا عن الفيروس.