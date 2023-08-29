ركاب طائرة يعيشون حالة من الرعب في الجو.. لهذا السبب

عاشت شابة وركاب طائرة رحلة مرعبة بسبب عاصفة عنيفة، فقد شعروا وكأنهم على بعد خطوات من الموت ستموت أثناء الرحلة.





وكانت الشابة التي تدعى "استيلا" تحلق فوق جزر البليار عندما اصطدمت العاصفة العنيفة بطائرتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وأوضحت الشابة كيف شعرت عندما بدأت الطائرة في الترنح, "شعرت بالضعف. عندما شعرت بأننا نسقط بشكل حاد، بدأت أعاني من نوبةقلق، ارتجفت ساقاي ويدي، كان الوضع غير قادر على السيطرة عليه، ولم يكن من واجبي إنقاذ نفسي وقد خلق ذلك المزيد من القلق”.





وأكملت "بدأت بالبكاء لدرجة أنني أغمض عيني وأفكر أنني "لقد وصلت إلى هذا الحد". كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي يخطرببالي على الإطلاق أن أعتقد أن هذا هو ما حدث.





حدث ذلك بعد أن تعرضت جزيرة مايوركا المشمسة بإسبانيا لعاصفة قوية وأمطار غزيرة، حتى بلغ الأمر ان تلك العاصفة الصيفية في تحطمسفينة سياحية وسفينة شحن، وتصدرت عناوين الأخبار.









أبلغت خدمات الطوارئ في جزر البليار عن 84 حادثًا مرتبطًا بالعواصف في مايوركا في غضون ساعة واحدة أمس، وفقًا لتقارير مايوركاديلي بوليتين.





وتشمل هذه الأشجار المتساقطة والمنازل التي غمرتها المياه والأطفال الذين يتم إنقاذهم من قوارب مطاطية، كما انهارت بعض المباني جزئيا.





يزعم المصطافون أيضًا أنهم كانوا محاصرين داخل المنتجع حيث تم إطلاق أجسام كبيرة في الهواء بالخارج، لكن لم يكن المتضررون فقطهم الموجودون في البحر أو على الأرض.



