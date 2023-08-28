مضيفوا طيران يثيرون الغضب برقصهم على جناح طائرة.. ما القصة؟| صور

قام طاقم طائرة من طراز بوينج 777 بأداء حركات تهدد حياتهم أثناء رقصهم والتقاط صور سيلفي على جناح الطائرة.

فقد انتشرت لقطات من مقطع فيديو مثير للجدل لموظفي الخطوط الجوية الدولية السويسرية، يظهر خلاله أفراد الطاقم وهم يرقصون على الجناح أثناء انتظارهم للإقلاع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، مضيفة طيران وهي ترقص على ما يبدو على الجزء الخارجي من الطائرة، قبل أن ينضم إليها زميل لها، يعتقد أنه كبير موظفي المقصورة.



فيما أوضح مايكل بيلزر، المتحدث باسم الخطوط الجوية السويسرية الدولية، أن السلوك الذي ظهر في الفيديو واسع الانتشار لا يتوافق مع متطلبات السلامة.

وقال: “ما يبدو وكأنه متعة في الفيديو يهدد الحياة. يبلغ ارتفاع جناحي الطائرة بوينغ 777 حوالي خمسة أمتار (16.4 قدم)، والسقوط من هذا الارتفاع على السطح الصلب يمكن أن يكون مدمرا”.

كما أضاف :"لن يتم التسامح مع هذا السلوك. سلوك الموظفين في الفيديو لا يتوافق مع متطلباتنا الأمنية ولا يعكس المستوى العالي من الاحترافية لموظفينا"، وأشار :"في هذه الحالة، فشل أفراد الطاقم في التصرف كقدوة لا يمكننا الموافقة على هذا".

ولم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة وقت تسجيل الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الأمر الذي أثار غضب رئيس طاقم الطائرة.