من أجل ملايين الدولارات.. ميجان ماركل تخالف قرار قديم لها

بعد غياب نحو 3 سنوات ستعود دوقة ساسكس " ميجان ماركل" زوجة الامير هاري إلى منصة التواصل الاجتماعي "الانستجرام" تحت اسم جديد وهو @meghan ، سعيًا لجني الملايين.

ويتوقع خبراء أن دوقة ساسكس، التي أغلقت حسابها السابق مع الأمير هاري عام 2020، تستعد لجني ملايين الدولارات من منشوراتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقال مصدر لصحيفة "ميل أون صنداي": "يتحدث الجميع في هوليوود عن أن إعادة الإطلاق وشيكة، فلم تخف ميجان أبدًا حقيقة رغبتها في العودة إلى إنستجرام".

ليس لدى الحساب الحالي الذي يحمل اسم @meghan سوى صورة لزهرة الفاوانيا الوردية كصورة الملف الشخصي، وقد أكد مصدر مقرب من فريق ميجان هذا الأسبوع: "نعم، هذه هي، وسيكون الإعلان قريبًا جدًا، بإنها ستعود".

قبل الزواج من هاري عام 2018، كان حساب ميجان الشخصي يضم أكثر من ثلاثة ملايين متابع، وبعد مسح حسابها قبل 3 سنوات أعلنت ميجان أنها ستعود إلى إنستغرام' في مقابلة مع The Cut العام الماضي.



وأشار المصدر:"أتوقع أن تصبح بسرعة واحدة من أكثر الحسابات متابعة على إنستجرام.،لديك مشاهير مثل عائلة كارداشيان الذين يمكنهم الحصول على مليون دولار في منشور واحد للترويج لمنتج ما، ولا يوجد سبب يمنع ميجان من كسب هذا النوع من الرسوم".

ووجه لها نصيحة:"عليها أن تكون حذرة، باعتبارها دوقة، لتجنب أن يُنظر إليها على أنها تروج لكل منتج من أجل المال، لذا عليها أن تتماشى مع العلامات التجارية والشركات عالية الجودة التي تتوافق مع معتقداتها السياسية والاجتماعية".