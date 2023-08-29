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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

براتب خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يبحث عن جليس تمساح

صدى البلد

بعد وقت قصير من وصوله إلى تركيا، أثار لاعب كرة القدم الإنجليزي رايان كينت ضجة كبيرة بين وسائل الإعلام المحلية.

 

وذلك بعد أن تم الإبلاغ على نطاق واسع أن لاعب ليفربول يبحث عن شخص ليجلس مع تمساحه الأليف، وهو على استعداد لدفع مبلغ كبير مقابل ذلك.

 

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انضم كينت البالغ من العمر 26 عامًا إلى فريق فنربخشة التركي هذا الصيف بعد أن أمضى خمس سنوات في رينجرز، حيث فاز بالدوري الاسكتلندي الممتاز وكأس الدوري الاسكتلندي وحصل على المركز الثاني في الدوري الأوروبي في عام 2022.


 

من المفهوم أن مواطن أولدهام مغرم بالحياة البرية الغريبة وكان لديه رفيق تمساح واحد على الأقل خلال فترة وجوده في غلاسكو.


 

يمكن أن تكون رعاية التمساح مصدرًا جيدًا للمال لعامل راغب، بعد أن تم الإبلاغ أيضًا عن إعلان كينت عن الوظيفة كاملة براتب 3000 دولار.


 

بافتراض أن هذا هو المبلغ الشهري المعروض، فقد يكون عملاً مربحًا لأي شخص لديه ولع بالزواحف ذات الأنياب.


 

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قد تترك له مسيرة كينت في كرة القدم الكثير من وقت الفراغ بين يديه، لكن الرحلات الخارجية والمباريات الأوروبية عبر القارة تعني أنه ليس متفرغًا باستمرار.


 

بدأت الحياة في إسطنبول بشكل إيجابي بما فيه الكفاية بالنسبة للجناح بعد ظهوره لأول مرة ضد فريق زيمبرو المولدوفي في تصفيات الدوري الأوروبي.


 

وفي وقت لاحق، سجل تمريرة حاسمة في مباراته الثانية - الفوز 3-1 في مباراة الذهاب على الفريق السلوفيني ماريبور - قبل أن يشاركفي الدوري الممتاز في الفوز 2-1 على غازي عنتاب.

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