عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم توقعات وصول العاصفة دانيال اليوم | القاهرة تشهد طقس حار و تسجل 36 درجة

الأرصاد
الأرصاد

قدّمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى ، وحار على الوجة البحري.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :


العظمى الصغرى
القاهرة 36 - 26
الإسكندرية 33 -24
الإسماعيلية37 -25
الغردقة 41 -30
أسوان45 - 29
سوهاج 41 - 27
المنيا 39 - 24

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تصل العاصفة دانيال إلى غرب  مصر اليوم حيث من المتوقع أن تتسبب في أمطار غزيرة وسيول ببعض المناطق .

و كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى القاهرة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

مكنش دكتور.. اليوم فصل جديد بشأن قضية طبيب الكركمين

أخبار التوك شو| العاصفة دانيال تدخل مصر خلال ساعات.. وعالم يحذر من حدوث زلازل بالمنطقة العربية

ترشيحاتنا

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

موديست لا يحق له المشاركة مع الأهلي في هذه البطولة.. تفاصيل

مع اقترابه من مصر.. شاهد| فيديوهات صادمة للإعصار دانيال في ليبيا

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خارج منزل وزير العدل| فيديو

دعاء تيسير الرزق في الصباح .. ردده بيقين قبل الذهاب للعمل

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

فيديو

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ