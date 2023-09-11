رغم توقعات وصول العاصفة دانيال اليوم | القاهرة تشهد طقس حار و تسجل 36 درجة

قدّمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى ، وحار على الوجة البحري.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :
العظمى الصغرى
القاهرة 36 - 26
الإسكندرية 33 -24
الإسماعيلية37 -25
الغردقة 41 -30
أسوان45 - 29
سوهاج 41 - 27
المنيا 39 - 24
يأتي ذلك وسط توقعات بأن تصل العاصفة دانيال إلى غرب مصر اليوم حيث من المتوقع أن تتسبب في أمطار غزيرة وسيول ببعض المناطق .
و كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.