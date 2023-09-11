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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

موعد وصول العاصفة
موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

رصدت قناة العربية، تقريرًا هامًا عن الأرصاد الجوية في مصر، وحالة الطقس خلال الفترة الحالية، وسط الترقب الشديد لـ العاصفة دانيال، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحاتها أمس الأحد، والتي من المقرر أن تأتي إلى مصر، وسط قلق من بعض المواطنين بشأن الأحوال الجوية، وما يمكن أن تشهده مصر من تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة. 

الكشف عن موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر 

وجاء في تقرير قناة العربية، أن هناك حالة من الترقب الممزوج بالقلق يعيشها المصريون في الوقت الحالي، في انتظار العاصفة دانيال المتوقع وصولها إلى مصر اليوم، قادمة من اليونان مرورًا بليبيا، والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة على البلاد، والتي منها مدن السلوم ومطروح وسيوة. 

وأوضح التقرير، أن مدينة سيوة رفعت حالة الطوارئ بسبب العاصفة دانيال للدرجة القصوى خلال الساعات الماضية، استعدادا لوصول العاصفة اليوم، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في تصريحاتها وبياناتها الأخيرة في الساعات الماضية. 

وأردف التقرير، أن هيئة الأرصاد الجوية تحدثت أن هناك مناطق ومدنا من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأجزاء من القاهرة الكبرى والقليوبية ستشهد أمطارا خفيفة أو متوسطة. 

وتحدثت مديرة هيئة الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، وقالت إن دانيال عاصفة وليست إعصارا، وتصنيفها هو أنها عاصفة استوائية، ناصحة السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، بجانب عدم التصوير بالهاتف المحمول عند وجود أمطار بسبب الرعد والبرق. 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،أن  العاصفة دانيال بدأ تأثيرها على بعض المناطق في مصر، ولكن أقل شدة مما شهدته ليبيا أمس وأول أمس، لافتة إلى أن قوة العاصفة تقل بمجرد وصولها لمصر لأنها تستمد قوتها من البحر المتوسط وارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ نشرة الأخبار” المذاع على فضائية "دى إم سي"، أن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار على غرب مصر، بسبب وجود المنخفض الجوي أو بقايا العاصفة دانيال، فهناك منخفض جوي على سطح الأرض ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

https://youtube.com/shorts/FnjFz03zANs?si=uYQJ7cL2grr02dk8

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