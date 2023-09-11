انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انهيار جميع جسور مدينة درنة الليبية بسبب الإعصار دانيال

قال رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، فتحي الكريمي، اليوم الإثنين، إن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة دانيال وأصبحت كل مداخلها مغلقة.

وأكد الكريمي، أنه “تم انتشال عشرات الجثث في المدينة وهناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة”، مشيرا إلي أن “وحدات من الجيش وصلت للمساعدة في انتشال الجثث”.

وأوضح رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، أن “الكهرباء والاتصالات انقطعت في المدينة جراء العاصفة”.

وفي قت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر في مدينة بنغازي الليبية، أن حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في مدينة درنة ارتفع إلى 150 وفاة وأكثر من 100 مفقود.

وقال الهلال الأحمر في بيان له: "حصيلة الوفيات جراء السيول في درنة الليبية قد ترتفع إلى 250 شخصًا".

كان المجلس البلدي لمدينة درنة الليبية، أكد أن الوضع كارثي في المدينة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي عاجل.