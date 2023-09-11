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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاصفة دانيال تضرب ليبيا.. انهيار سدين في مدينة درنة | فيديو

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

تسببت العاصفة دانيال في آثار كارثية على مدينة درنة الليبية، حيث أعلن المجلس البلدي في المدينة اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، انهيار سدين في المدينة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الاثنين أن درنة "مدينة منكوبة" جراء السيول التي اجتاحتها بسبب العاصفة دانيا، وضربت المنطقة الشرقية في ليبيا. 

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، إن 150 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة "دانيال" في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة"، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

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