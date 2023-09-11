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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تثير قلق المصريين|الأرصاد: العاصفة دانيال تتحرك بكامل قوتها من ليبيا إلى مصر

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال بدأت تأثيرها على بعض المناطق في مصر، ولكن أقل شدة مما شهدته ليبيا منها أمس وأول أمس، لافتة إلى أن قوة العاصفة تقل بمجرد وصولها لمصر لأنها تستمد قوتها من البحر المتوسط وارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ نشرة الأخبار” المذاع على فضائية "الدى إم سي"، أن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرارعلى غرب مصر، بسبب وجود المنخفض الجوي أو بقايا العاصفة دانيال، فهناك منخفض جوي على سطح الأرض ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

سقوط امطار خفيفة إلى رعدية على هذه المناطق

وتابع: هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية على محافظة مطروح وسيوة والسلوم، وبعض الأماكن من الضبعة، ويشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وتصل سرعات الرياح من ٣٠ إلى ٥٠ كم في الساعة تؤدي لإثارة الرمال والأتربة، مما تخفض الرؤسة الافقية في بعض الاماكن بمحافظة مطروح.

أثارة للرمال والأتربة حتي يوم الأربعاء

وتابعت: من المتوقع أثارة الرمال والأتربة بالوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومناطق من القاهرة الكبري، ومدن القناة، مؤكده على استمرار أرتفاع درجات الحرارة مع استمرار  امتداد المنخفض غدا الثلاثاء والأربعاء، وسوف تزداد الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط غدا الثلاثاء والأربعاء إلى أن يهدأ المنخفض الجوي يوم الخميس.

العاصفة دانيال مصر لجمهورية الليبية العاصفة البحر المتوسط الرمال الأتربة المنخفض الجوي

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