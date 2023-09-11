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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس المقبل.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية ختام فعاليات الموسم الثقافي للطفل والنشء

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات، يوم الخميس المقبل، احتفالية ختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان.


وسيتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي ستحتوي على فقرات من إلقاء الشعر والغناء والعزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض العلوم وأعمال فنية مختلفة. 


وسيصاحب الحفل معرضا لمنتجات رواد مكتبتي الطفل والنشء نتاجا لما تعلموه خلال دورات الموسم الصيفي بقصر الأميرة خديجة.
وكان الموسم الصيفي مزدحما بالدورات الثقافية والتعليمية والفنية وورش عمل متنوعة لرواد مكتبتي الطفل والنشء؛ حيث احتوى على ورش اليوم الواحد مثل صناعة الحلي النحاسية والأشكال الجبسية وإعادة التدوير وصناعة الشموع. بالإضافة إلى ورش ثقافية مثل ورش الحكي والقراءة السريعة ومسابقات ثقافية، وأيضا الدورات التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات ومنها دورة "الريادي الصغير"، ودورة "مهارات تعزيز الثقة بالنفس"، بالإضافة إلى دورات الفنون والأعمال اليدوية مثل دورة "الخط العربي" ودورة "صنع المكرمية".


تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتماما خاصا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي. 

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