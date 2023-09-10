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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستمر حتى منتصف الأسبوع.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس المتوقعة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة، ولكن الأجواء ما زالت حارة على محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، إن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة مئوية في الظل، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتتحسن الأجواء بشكل كبير، خاصة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

منتصف الأسبوع الحالي

وأشارت منار غانم إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع أن يستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مطروح والسلوم.
 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرطوبه الصباح الباكر سقوط الأمطار

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