تصل مصر في هذا الموعد.. العاصفة "دانيال" تضرب اليونان وليبيا وتخلف كوارث

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تؤثر العاصفة المتوسطية سواحل ليبيا وتتسبب في سقوط الأمطار الرعدية على الساحل الشمالي الغربي عند طرابلس ومصراتة، وتقترب من الساحل الشمالي الشرقي عند بنغازي وتتابع تحركها على مناطق من السواحل الغربية (مطروح- السلوم) .

الإعصار دانيال اليونان

من اليونان إلى مصر

كشفت خرائط الطقس أن المنخفض الذي يتمركز الآن شمال شرق ليبيا وتسيطر على الحالة الجوية السحب الرعدية الممطرة بغزارة، سيؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين الموافق 11 من سبتمبر 2023، وتسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

و حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثير العاصفة دانيال على مصر، وبخاصة السواحل الشمالية الغربية، حيث تتسبب في تساقط أمطار شديدة، والعاصفة دانيال تؤثر على مصر بأمطار رعدية غزيرة.

وقد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية تحركاتها، مشيرة إلى أنها غادرت اليونان وخلَّفت وراءها أضرارا فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ والآن تحركت نحو الأراضي الليبية، وهي على موعد مع الأمطار الغزيرة وتشكل السيول، بالإضافة إلى سرعة نشاط الرياح وارتفاع كبير في حركة الأمواج.

وكان اجتاح الإعصار دانيال اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت ثلاثة أيام في وسط اليونان، وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أنه عاصفة ذو خصائص شبه استوائية في شهر سبتمبر من الأمور النادرة، وتصاحب هذه العاصفة مخاطر ومخاوف من تشكل السيول والفيضانات بالإضافة إلى الرياح العاتية وارتفاع الموج عن مستوى سطح البحر.

وبالنسبة للأعاصير المتوسطية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها حالة جوية عاصفة شبيهة بخصائص الأعاصير المدارية، وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى.

وتسبب هجوم الإعصار دانيال في اليونان في مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات، وكشفت خرائط الطقس عن دخول الإعصار دانيال القادم من اليونان، السواحل الليبية، وسيكون تأثيرها قوي اليوم الأحد 10 من سبتمبر 2023، حسب التوقعات على مناطق الجبل الأخضر وبنغازي حتى اجدابيا.

وتسببت أمطار دانييل، وهي أسوأ عاصفة تضرب اليونان منذ 75 عاما، في تحويل الشوارع الصغيرة في منطقة ثيساليا الزراعية في البلاد إلى ممرات مائية أدت إلى اقتلاع أكواخ القرى، وفاضت الأنهار، وانفجرت السدود، وتحطمت الجسور.

وقال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس، اليوم الجمعة، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن بسبب العاصفة "دانيال" في وسط اليونان، بينما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين في فولوس وجبل بيليو.

وقال الوزير إن السلطات في حالة تأهب بشأن نهر بينيوس في لاريسا، بوسط اليونان أيضًا، والذي أثرت فيضاناته، تم تنفيذ 296 عملية إنقاذ بواسطة طائرات الهليكوبتر التابعة لفرقة الإطفاء والقوات المسلحة. وأشار إلى أن "من بين هؤلاء المواطنين، كان هناك 150 شخصًا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، وقد تم توفيرها لهم".

وكما أشار كيكيلياس، تم إنقاذ 1700 شخص إجمالاً، بينما تم إنقاذ 20 طائرة هليكوبتر - من فرقة الإطفاء (9)، والقوات المسلحة (7)، والشرطة اليونانية (1)، ومن رجال الإطفاء السويسريين الذين كانوا في اليونان لمكافحة الحرائق (3).. ويتم استخدام الثلاثة الأخيرة لتوزيع الغذاء والمياه على القرى المحاصرة بالفيضانات.

وأعلنت ليبيا حالة الطوارئ بسبب الإعصار دانيال وطالب رئيس حكومة البرلمان في ليبيا، عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي يتوقع جريان أوديتها وتهديدها الأهالي، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

ماذا عن الموقف في مصر؟

قالت الأرصاد الجوية إن العاصفة دانيال بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة ،وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.

وأشارت الأرصاد الجوية أنه لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار الإعصار دانيال، وتختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو اجدابيا أو سرت، ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية ( أقصي غرب الساحل الشمالي) غدا الاثنين 11 من سبتمبر، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه في مثل هذه الحالة تتمثل الخطورة في الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، وليست في الرياح الشديدة، لافتة إلى أنه جرى التعرف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، حيث أظهرت الأقمار الصناعية ضغوطاً جوية منخفضة شبيهة بالاستوائية تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وتابعت الهيئة أن الأعاصير المتوسطية ليست ظاهرة جوية نادرة بل تكررت خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أنها تنشط في الفترة من شهر أكتوبر إلى يناير، ولا توجد في الصيف، وتتمركز غرب البحر المتوسط وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019، حيث أدت إلى أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.

ويشهد الطقس من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل 15 سبتمبر 2023، أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وحارة على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة، أما المحافظات الساحلية فتسجل 33 مئوية، وتظل الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 43 درجة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء غطاء للرأس شمسية أو كاب عند الخروج إلى الشارع، وشرب المياه والسوائل بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر عند القيادة وترك مسافات آمنة بين الركاب، والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة وترك مسافات آمنة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حرصًا على سلامة المارة والركاب، نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.