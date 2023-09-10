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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ليبيا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة دانيال|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

تحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية. 

وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال إذ سيتم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة، وجاء ذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية في ليبيا هطول أمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والاثنين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، مع نشاط في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من ثلاثة أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.
 

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