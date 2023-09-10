الأرصاد : من المتوقع وصول بقايا العاصفة دانيال الساحل الشمالي

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم ، كما توقعت هيئة الارصاد الجوية ، ولكن قد تختلف حالة الطقس وتتحول الى انخفاض وامطار على بعض البلاد غدا الاثنين ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب الساحل الشمالي قادمة من ليبيا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا" في سرعات الرياح وارتفاعا" كبير للامواج.

العاصفة دانيال

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الساعات القادمة للطقس ، وقالت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك :"تحركت العاصفة دانيال نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا في سرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج، وبدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل الي اليابسة في وقت قصير.

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فيضانات اليونان

في الطريق إلى مصر

وستتأثر السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا، ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال الي السواحل المصرية ( أقصي غرب الساحل الشمالي) غدا الإثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار .

هطول أمطار

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية خاصة مطروح والسلوم.

الأرصاد

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية ، يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

الظواهر الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية اليوم، والتي تشمل تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر

وكشفت الأرصاد عن حالة البحرين، إذ يكون المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 37 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 38 26

نخل 35 18

كاترين 31 17

الطور 36 26

طابا 34 26

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 33 24

السلوم 34 25

سيوة 38 25

رأس غارب 39 30

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28